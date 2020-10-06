В Беларуси арестовали журналиста «Сильных Новостей»

5 октября в суде Советского района судили журналиста Дениса Якштаса, сотрудника независимого белорусского портала «Сильные Новости», суд дал ему 15 суток ареста. Об этом сообщают на сайте издания.

Дениса и его жену Анну Якштас, главного редактора «Сильных Новостей», задержали 3 октября.

Также 5 октября в офисе редакции прошел обыск, во время которого стало известно, что Анну обвиняют по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции 27 сентября. Анна и Денис как журналисты на акциях работали вместе.

По информации Naviny.by в ходе обыска милиция изъяла всю технику и мобильные телефоны пяти сотрудников, которые находились там.

Напомним, 4 октября в Гомеле задержана видеокорреспондент интернет-ресурса «Сильные новости» Надежда Пужинская.

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Фото: «Телекритика»

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