Сериалы октября: «Эмили в Париже», «Отыграть назад» и «Ферзевый Гамбит»

2 октября

«Эмили в Париже» / Emily in Paris

Жанр: комедия, драма

Платформа: Netflix

Актеры: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больё, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Бруно Гуэри, Камилла Разат

О чем: Эмили, американка двадцати с небольшим лет из Чикаго, переезжает в Париж из-за предложения по работе. Ей необходимо наладить отношения с местным кинорынком. Постепенно Эмили познакомится с культурой общения во Франции, с корпоративными традициями и, может, найдет свою любовь.

«Земля монстров» / Monsterland

Жанр: ужасы

Платформа: Hulu

Актеры: Кейтлин Дивер, Джонатан Такер, Тейлор Шиллинг

О чем: Сериал-антология, основанный на сборнике рассказов Натана Баллингруда «Североамериканские озерные чудовища». Столкнувшись с чудовищами, включая падших ангелов и оборотней, люди прибегают к отчаянным действиям.

5 октября

«Родственные души» / Soulmates

Жанр: фантастика, драма, мелодрама

Платформа: AMC

Актеры: Малин Акерман, Гэбриел Андре, Patrick Bayele, Хэлен Биэн, Кингсли Бен-Адир, Эмили Беван, Даррен Бойд, Кейт Брекен, Бетси Брандт, Джорджина Кэмпбелл

О чем: Будущее. Разработана новая технологическая система, которая позволяет каждому человеку на Земле узнать личность своей родственной души. Главные герои впервые пробуют на себе открытие и сталкиваются с неожиданными последствиями. От сценаристов «Черного зеркала» и «Очень странных дел».

6 октября

«Следующий» / Next

Жанр: криминальная драма, научная фантастика

Платформа: Fox

Актеры: Джон Слэттери, Майкл Мосли, Ив Харлоу, Джейсон Батлер Харнер, Фернанда Андраде

О чем: Бывший технический директор присоединяется к агенту по кибербезопасности, чтобы остановить появление мошеннического искусственного интеллекта.

9 октября

«Призраки поместья Блай» / The Haunting of Bly Manor

Жанр: ужасы

Платформа: Netflix

Актеры: Виктория Педретти, Генри Томас, Кейт Сигел, Т’Ниа Миллер

О чем: Сериал основан на мистико-психологической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Проект является второй частью хоррора «Призраки дома на холме», вышедшего в 2018 году. В центре сюжета молодая гувернантка, которую лондонский лорд нанял присматривать за его племянниками в семейном загородном доме. Прибыв в поместье Блай, девушка начинает видеть призраков, которые начинают преследовать ее.

«Парни что надо» / The Right Stuff

Жанр: исторический, драма

Платформа: Disney+

Актеры: Патрик Дж. Адамс, Джейк МакДорман, Колин О’Донохью

О чем: Драма будет сопровождать первых американских астронавтов Mercury 7 от пустыни Мохаве до краев космоса, а будущие сезоны дойдут до величайшего достижения человечества: высадки на Луну.

Это уже вторая экранизация одноименного романа Тома Вулфа, при первой попытке в 1983 году фильм провалился в прокате, однако его номинировали на 8 «Оскаров».

16 октября

«Хелстром» / Helstrom

Жанр: хоррор

Платформа: Hulu

Актеры: Том Остин, Сидней Леммон, Элизабет Марвел, Роберт Уиздом, Джун Каррил

О чем: Сериал создан Полом Збышевски на основе персонажей Дэймона и Сатаны Хеллстромов из Marvel. Проект разработан ABC Signature и Marvel Television.

В центре истории Дэймон и Ана Хелстром – дети серийного убийцы, истребляющего худших представителей человечества.

23 октября

«Ферзевый Гамбит» / The Queen’s Gambit

Жанр: драма

Платформа: Netflix

Актеры: Аня Тейлор-Джой, Мозес Инграм, Билл Кэмп, Томас Броди-Сангстер, Мариэль Хеллер, Гарри Меллинг, Ребекка Рут

О чем: Мини-сериал «Ферзевый Гамбит» разработан Скоттом Франком и Алланом Скоттом. Проект основан на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года. В центре истории – жизнь сироты по имени Бет Хармон, которая является настоящим вундеркиндом в шахматах. Сюжет затрагивает жизнь героини с 8 до 22 лет, когда она пытается стать гроссмейстером в шахматах.

«Варвары» / Barbarians

Жанр: исторический

Платформа: Netflix

Актеры: Гаэтано Ароника, Бенце Ференц, Жанна Гурсанд, Тибор Милош Криски, Джереми Миликер

О чем: Знаменитая битва при Тевтобургском лесу, в которой германские воины остановили продвижение Римской империи восточней Рейна в 9 г. н.э.

25 октября

«Отыграть назад» / The Undoing

Жанр: драма

Платформа: HBO

Актеры: Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирез, Ноа Джуп, Лили Рэйб

О чем: У Грейс Фрейзер есть все для счастливой жизни: она успешный терапевт, готовится опубликовать свою первую книгу, у нее преданный муж и маленький сын, который ходит в элитную частную школу в Нью-Йорке. За несколько недель до публикации книги, все переворачивается вверх дном: ее муж исчезает, а позднее выясняется, что его подозревают в жестоком убийстве. Теперь Грейс придется разбираться во всем самой.

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Фото: «Телекритика»

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