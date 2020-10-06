Сериалы октября: «Эмили в Париже», «Отыграть назад» и «Ферзевый Гамбит»

2 октября
«Эмили в Париже» / Emily in Paris
Жанр: комедия, драма
Платформа: Netflix
Актеры: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больё, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Бруно Гуэри, Камилла Разат
О чем: Эмили, американка двадцати с небольшим лет из Чикаго, переезжает в Париж из-за предложения по работе. Ей необходимо наладить отношения с местным кинорынком. Постепенно Эмили познакомится с культурой общения во Франции, с корпоративными традициями и, может, найдет свою любовь.
«Земля монстров» / Monsterland
Жанр: ужасы
Платформа: Hulu
Актеры: Кейтлин Дивер, Джонатан Такер, Тейлор Шиллинг
О чем: Сериал-антология, основанный на сборнике рассказов Натана Баллингруда «Североамериканские озерные чудовища». Столкнувшись с чудовищами, включая падших ангелов и оборотней, люди прибегают к отчаянным действиям.
5 октября
«Родственные души» / Soulmates
Жанр: фантастика, драма, мелодрама
Платформа: AMC
Актеры: Малин Акерман, Гэбриел Андре, Patrick Bayele, Хэлен Биэн, Кингсли Бен-Адир, Эмили Беван, Даррен Бойд, Кейт Брекен, Бетси Брандт, Джорджина Кэмпбелл
О чем: Будущее. Разработана новая технологическая система, которая позволяет каждому человеку на Земле узнать личность своей родственной души. Главные герои впервые пробуют на себе открытие и сталкиваются с неожиданными последствиями. От сценаристов «Черного зеркала» и «Очень странных дел».
6 октября
«Следующий» / Next
Жанр: криминальная драма, научная фантастика
Платформа: Fox
Актеры: Джон Слэттери, Майкл Мосли, Ив Харлоу, Джейсон Батлер Харнер, Фернанда Андраде
О чем: Бывший технический директор присоединяется к агенту по кибербезопасности, чтобы остановить появление мошеннического искусственного интеллекта.
9 октября
«Призраки поместья Блай» / The Haunting of Bly Manor
Жанр: ужасы
Платформа: Netflix
Актеры: Виктория Педретти, Генри Томас, Кейт Сигел, Т’Ниа Миллер
О чем: Сериал основан на мистико-психологической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Проект является второй частью хоррора «Призраки дома на холме», вышедшего в 2018 году. В центре сюжета молодая гувернантка, которую лондонский лорд нанял присматривать за его племянниками в семейном загородном доме. Прибыв в поместье Блай, девушка начинает видеть призраков, которые начинают преследовать ее.
«Парни что надо» / The Right Stuff
Жанр: исторический, драма
Платформа: Disney+
Актеры: Патрик Дж. Адамс, Джейк МакДорман, Колин О’Донохью
О чем: Драма будет сопровождать первых американских астронавтов Mercury 7 от пустыни Мохаве до краев космоса, а будущие сезоны дойдут до величайшего достижения человечества: высадки на Луну.
Это уже вторая экранизация одноименного романа Тома Вулфа, при первой попытке в 1983 году фильм провалился в прокате, однако его номинировали на 8 «Оскаров».
16 октября
«Хелстром» / Helstrom
Жанр: хоррор
Платформа: Hulu
Актеры: Том Остин, Сидней Леммон, Элизабет Марвел, Роберт Уиздом, Джун Каррил
О чем: Сериал создан Полом Збышевски на основе персонажей Дэймона и Сатаны Хеллстромов из Marvel. Проект разработан ABC Signature и Marvel Television.
В центре истории Дэймон и Ана Хелстром – дети серийного убийцы, истребляющего худших представителей человечества.
23 октября
«Ферзевый Гамбит» / The Queen’s Gambit
Жанр: драма
Платформа: Netflix
Актеры: Аня Тейлор-Джой, Мозес Инграм, Билл Кэмп, Томас Броди-Сангстер, Мариэль Хеллер, Гарри Меллинг, Ребекка Рут
О чем: Мини-сериал «Ферзевый Гамбит» разработан Скоттом Франком и Алланом Скоттом. Проект основан на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года. В центре истории – жизнь сироты по имени Бет Хармон, которая является настоящим вундеркиндом в шахматах. Сюжет затрагивает жизнь героини с 8 до 22 лет, когда она пытается стать гроссмейстером в шахматах.
«Варвары» / Barbarians
Жанр: исторический
Платформа: Netflix
Актеры: Гаэтано Ароника, Бенце Ференц, Жанна Гурсанд, Тибор Милош Криски, Джереми Миликер
О чем: Знаменитая битва при Тевтобургском лесу, в которой германские воины остановили продвижение Римской империи восточней Рейна в 9 г. н.э.
25 октября
«Отыграть назад» / The Undoing
Жанр: драма
Платформа: HBO
Актеры: Николь Кидман, Хью Грант, Эдгар Рамирез, Ноа Джуп, Лили Рэйб
О чем: У Грейс Фрейзер есть все для счастливой жизни: она успешный терапевт, готовится опубликовать свою первую книгу, у нее преданный муж и маленький сын, который ходит в элитную частную школу в Нью-Йорке. За несколько недель до публикации книги, все переворачивается вверх дном: ее муж исчезает, а позднее выясняется, что его подозревают в жестоком убийстве. Теперь Грейс придется разбираться во всем самой.
Читайте также:
Сериалы июля: «О дивный новый мир», «Ангел тьмы» и «Проклятая»
Новинки сериалов сентября: «Рэтчед», «Вдали», «Мы те, кто мы есть»
Сериалы августа: «Тед Лассо», «Страна Лавкрафта» и много анимации
Фото: «Телекритика»
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!