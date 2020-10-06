Вышел документальный фильм об убийстве журналиста Джамаля Хашогги

Showtime выпустил документальный фильм «Королевство тишины» (Kingdom of Silence) об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пишет NYT.

2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Турции был убит и расчленен Джамаль Хашогги, саудовский журналист и критик наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Позднее Саудовская Аравия вынесла приговор на секретном судебном процессе, который освободил принца Мохаммеда от любых проступков. Однако ЦРУ и другие следователи пришли к выводу, что он, вероятно, заказал убийство.

«Королевство тишины» (Kingdom of Silence) — документальный фильм Showtime от Рика Роули («16 выстрелов»), который приурочен ко второй годовщине смерти Хашогги.

Фильм рассказывает о карьере Хашогги, от его первых дней в качестве журналиста в Афганистане, до того времени, когда он был пресс-секретарем одного из ведущих саудовских политиков, и до последних лет его жизни в качестве обозревателя Washington Post.

История рассказывается в контексте американо-саудовских отношений через комментарии сотрудников разведки, активистов и журналистов, среди которых писатель из Нью-Йорка Лоуренс Райт (исполнительный продюсер фильма) и Али Суфан, бывший сотрудник ФБР и друг Хашогги.

Напомним, 3 июля в Турции начался суд над чиновниками Саудовской Аравии, которые обвиняются в убийстве журналиста Джамаля Хашогги путем удушения на территории Посольства Саудовской Аравии в Анкаре.

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Фото: Showtine

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