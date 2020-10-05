В воскресенье в Беларуси задерживали журналистов

4 октября в Беларуси задержали 16 журналистов, большинство из них были освобождены из РУВД после проверки документов, но пять человек остались в изоляторах до суда. Предположительно, всех их будут судить за участие в несанкционированных уличных акциях протеста. Об этом сообщает пресс-служба ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

В Гомеле задержана видеокорреспондент интернет-ресурса «Сильные новости» Надежда Пужинская. Журналистку задержали возле изолятора, куда она везла передачу своим задержанным коллегам — Анне и Денису Якштасам. На нее составили протокл за «участие в несанкционированной акции». До суда журналистку оставили в изоляторе.

В Витебске задержаны журналистка TUT.by и БелаПАН Татьяна Матвеева, журналист TUT.by и «Народнай волі» Алесь Пилецкий и редактор «Народных навінаў Віцебска» Сергей Серебро. Всех отпустили после «профилактических бесед».

В Гродно блогер Андрей Ирхо был задержан на Советской площади. Его отпустили, но составили протокол опроса и изъяли телефон. Во время задержания блогера несколько раз ударили по лицу, спрашивая, будет ли он еще делать стримы. Во время задержания сильно затянули руку пластиковой стяжкой. Также задержали журналистов «Народнай волі» и TUT.BY Ольгу Комягину и Катерину Гордееву. После проверки документов их отпустили.

В Минске задержаны и отпущены на свободу фотограф «БелГазеты» Дарья Сапранецкая и корреспондент Onliner Александр Владыко. Позже Сапранецкой позвонили из Октябрьского РОВД Минска и потребовали, чтобы она вернулась туда. К квартире пришли милиционеры и омоновцы — все были в балаклавах. Дарья обещала на следующий день приехать в Октябрьский РУВД для ознакомления с административным протоколом. Дверь милиционерам она не открывала, из квартиры постоянно вела стрим. Силовики ушли.

Также задержали журналиста издания «Белорусы и рынок» Олега Шепелюка. После проверки документов его отпустили.

В Бобруйске Марина Молчанова, Алеся Латинская, Денис Носов, Юрий Комиссаров были задержаны и отправлены в изолятор до суда.

В Бресте задержаны главный редактор городского интернет-журнала «Бинокль» Ксения Петрович и фотокорреспондент «Брестской газеты» Олег Полищук. После проверки документов их отпустили из РУВД.

В Могилеве был задержан журналист БелаПАН Алесь Асипцов. После беседы милиционеры его отпустили.

Напомним, в Беларуси интернет-издание TUT.BY на три месяца лишили статуса СМИ.

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Фото: «Телекритика»

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