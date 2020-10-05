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Журналисты «Плюсов», которые идут на выборы с Дубинским, не будут работать на время кампании – 1+1 media

от Telekritika
От Telekritika 581
Главная Новости Журналисты «Плюсов», которые идут на выборы с Дубинским, не будут работать на время кампании – 1+1 media

Сотрудники группы взяли оплачиваемые отпуска.

Как сообщалось ранее, народный депутат и бывший журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский возглавил список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии «Слуга народа». Кроме Дубинского, в списке есть журналисты и редактора группы 1+1 media: Владимир Тимофейчук, Игорь Колтунов, Алена Шерепа, Наталия Книга, Мария Киселева, Олеся Шерепа.

«Телекритика» обратилась к пресс-службе 1+1 media с запросом о деятельности журналистов и редакторов группы, которые есть в списке, на период предвыборной кампании.

«Да, действительно, перечисленные кандидаты являются сотрудниками 1+1 media. Для дистанцирования от редакционной политики и избежания конфликта интересов в период предвыборной кампании коллеги еще в конце сентября оформили ежегодные оплачиваемые отпуска».

Напомним, летом стало известно, что нардеп и блогер Александр Дубинский станет спикером новой программы на телеканале «Наш».

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Фото: ТСН

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