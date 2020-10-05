Канал «ПлюсПлюс» рассказал об октябрьских премьерах

В октябре зрителей телеканала «ПлюсПлюс» ждут несколько премьер мультсериалов: «Жизнь пони» (My Little Pony), «Улица Далматинцев, 101» (101 Dalmatian Street) и четвертого сезона «Тобот» (Tobot). Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Жизнь пони» рассказывает о повседневной жизни гривастой шестерки, которая живет в альтернативной реальности и имеет суперспособности. Показ сериала начнется уже в эту субботу, 10 октября, в 16:25.

Анимационный сериал «Улица далматинцев, 101» рассказывает о приключениях щенков Дилана и Долли, их родителей и 97 младших братьев и сестер. Все они живут в современном Лондоне по одноименному адресу – улица Далматинцев, 101, и регулярно попадают в забавные ситуации. Зрители «ПлюсПлюса» увидят мультфильм во вторник, 20 октября, в 21:15.

Также в эфир телеканала возвращается «Тобот». В четвертом сезоне фантастических приключений зрители узнают о цепочке странных автокатастроф, которые расследовал доктор Франклин Чар до того, как его похитили неизвестные преступники. Тоботы – автомобили-роботы, творения доктора, бросают вызов преступности, чтобы защищать окраины родного города вместе с сыновьями-близнецами Франклина – Райаном и Кори. Точные дату и время выхода нового сезона канал обещает объявить позже.

Напомним, в августе телеканал «ПлюсПлюс» отметил день рождения.

Читайте также:

Фото: 1+1 media

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!