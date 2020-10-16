УНИАН будет транслировать шестой тур Чемпионата Украины по футболу

В эти выходные на телеканале УНИАН состоится трансляция шестого тура Чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

В субботу, 17 октября, клубы «Заря» и «Колос» сыграют на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. А в воскресенье, 18 октября, команды «Днепр-1» и «Десна» встретятся на «Днепр Арене» в Днепре. Оба матча покажут в прямом эфире на УНИАН в 19:30.

Напомним, ранее стало известно, что холдинг 1+1 media принял решение возобновить производство программы «ПроФутбол», теперь она выходит в YouTube.

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Фото: unsplash

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