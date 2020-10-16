На СТБ состоится премьера мелодрамы «Любовница в наследство»

28 октября в 20:20 зрители телеканала СТБ увидят премьеру четырехсерийной мелодрамы «Любовница в наследство» производства кинокомпании Star Media. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Татьяны (Ольга Гришина). Последние 15 лет женщина жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда и никуда не денутся: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но однажды вечером ей сообщили, что ее муж Олег (Сергей Комаровский) погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное – у Олега есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство. Карина, роль которой исполняет актриса Екатерина Вайвала, выросла в поселке вдали от столицы. Девушка наделена решительным характером и деловой хваткой.

В ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемий Егоров, Екатерина Вайвала, Владимир Лилицкий, Алена Тимкова, Сергей Комаровский, Карен Варданян, Александр Катунин, Яна Смоленцева, Валерий Рождественский, Александр Бондарук, Евгений Топчий.

Продюсер от кинокомпании Star Media – Артем Доллежаль.

Продюсер от телеканала СТБ – Екатерина Шевелюк.

Автор сценария – Полина Конох.

Режиссер-постановщик – Александр Буденный.

Оператор-постановщик – Александр Седов.

Художник-постановщик – Александр Гринько.

Композитор – Владимир Крипак.

Напомним, недавно канал СТБ запустил кампанию против стереотипов о женщинах.

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Фото: СТБ

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