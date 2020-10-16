Канал «Украина» покажет продолжение детективной драмы «Отважные»

На канале «Украина» 2 ноября в 18:00 состоится показ первых серий второго сезона совместного проекта Film.ua Group и телеканала – детектива «Отважные». В новых сериях героини откроют свои тайные стороны и станут на пути любым проявлениям домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба канала «Украина».

Весной 2020 года зрители телеканала увидели первые серии детективной драмы «Отважные». Сериал раскрывает тему борьбы с домашним насилием. На волне обновления работы правоохранительных органов было создано подразделение по борьбе с домашним насилием, возглавила которое капитан полиции Инга Николаевна Долинская. По словам актрисы Ирины Лановенко, которая сыграла главную роль в сериале, первый сезон «Отважных» нашел свой отклик зрителей именно потому, что сюжет каждой серии был написан на реальных событиях.

Вторая часть расскажет не только о работе подразделения, но и о личной жизни четырех главных героинь. Новые серии «Отважных» поведают шокирующую историю жизни IT-специалиста подразделения – Ульяны Беляк, которую сыграла популярная актриса Дарья Петрожицкая. Станет понятно не только прошлое, но и будущее психолога Соломии Дидух (актриса Александра Гончарова), которая в конце первого сезона попала в аварию. Главный украинский Чак Норис – персонаж Гончарук, в последних сериях первого сезона заставил зрителя погадать о том, останется ли он в подразделении. Актер Андрей Мерзликин признается, что вторая часть детективной драмы станет настоящей сенсацией для зрителей: «Сценаристы большие молодцы: во втором сезоне очень много сюжетных поворотов, меняются линии поведения персонажей и их отношение друг к другу. Появляются новые события, к которым никто не был готов», – интригует он.

Сериал «Отважные» не только поднимает тему борьбы с домашним насилием, но и непосредственно помогает женщинам. В конце каждой серии зрителям демонстрируют телефон Национальной горячей линии Общественной организации «Ла Страда-Украина», которая поддерживает жертв насилия. За время трансляции «Отважных» поступило 2856 обращений от пострадавших, которые узнали об услугах горячей линии благодаря сериалу.

Режиссеры фильма – Максим Гуленко, Павел Мащенко, Андрей Осмоловский. Продюсеры – Виктория Корогод, Елена Канишевская, Оксана Туник, Ирина Костюк, Юлия Мищенко. Оператор-постановщик – Владимир Остапец. Главный автор сценария – Юлия Мищенко. Над сценарием также работали – Ольга Артюх, Марк Шпарбер, Антонина Пиховшек, Оксана Савченко, Тамара Никитчина, Екатерина Пекур, Татьяна Ерескина, Сергей и Наталья Шевченко, Инга Балицкая, Лана Иваница, Ирина Феофанова.

Напомним, 19 октября в 13:30 в эфире канала «Украина» покажут премьеру десятого сезона детективного сериала «Агенты справедливости».

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Фото: «Украина»

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