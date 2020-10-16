Соня Слюсаренко, «Секс, Інста і ЗНО»: «Получится очень качественный украинский продукт»

Летом 2020-го творческая группа «Секс, Інста і ЗНО» во главе с режиссером Антонио Лукичом, а также руководительницей 1+1 Digital Studios и автором идеи Ириной Никончук отсняли сериал о мире современных подростков и их проблемах. В центре событий – четыре персонажа и их ближайшие друзья, у которых, кроме классических проблем generation Z, еще и экзамены на носу. Премьера «Секс, Інста і ЗНО» состоится на 1+1 video в ноябре 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке.

«Телекритика» еженедельно знакомит читателей с актерами, которые снялись в сериале.

Сегодня публикуем интервью с Соней Слюсаренко, актрисой, студенткой 2 курса КНУКиМ. Она обучается в мастерской Нины Гусаковой, родом из Ивано-Франковска. В сериале «Секс, Інста і ЗНО» играет роль Ханны.

Соня, почему ты решила стать актрисой?

В какой-то момент я профессионально занималась спортом (плаванием – ред.), но перегорела. Шесть лет плавала, состояла в Пласте, а потом осознала, что этим я уже не горю, не ощущаю никаких эмоций. Какое-то время мне было грустно, и я не знала, что с этим делать. Потом мне захотелось заниматься чем-то творческим, и я бросила спорт. Целую неделю я не выходила из дома, не ходила в школу (тогда я училась в восьмом классе), у меня просто не было моральных сил. Я смотрела фильмы и в какой-то момент поняла, что это то, чем бы я хотела заниматься. Сразу же пошла в актерскую студию, влилась в эту атмосферу и поняла, что это моя любовь. Проходив два года в студию, я окончательно поняла, что хочу заниматься именно этим. Это то, от чего у меня горят глаза.

Но это ведь не сразу произошла – я сомневалась, выбирала. Мне многое нравилось, например – дизайн, моделинг. Родители отреагировали не очень позитивно – папа не обрадовался, мама тоже не особо поддерживала. Мне хотелось попробовать себя в моделинге, потому что мне нравятся камеры, примерять на себя разные образы. Но потом я осознала, что актерский намного лучше и интереснее, ведь эта сфера включает в себя много аспектов, которыми я интересовалась и которые мне нравились.

Как ты думаешь, актер — это профессия или призвание?

Я бы это не разделяла, ведь это взаимосвязанные и взаимодополняющие вещи. Чтобы оставаться долго на плаву и быть признанным мастером сцены, необходимо постоянно работать над собой. Но мне кажется, что и без таланта никуда. Это не тот род деятельности, где можно просто научиться и использовать, все-таки должно быть что-то заложено внутри.

Соня, расскажи, как ты узнала о кастинге сериала? И когда прошел весь процесс отбора и тебя утвердили на роль, что ты почувствовала в тот момент?

Я уже три года знакома с кастинг-директором Аллой Самойленко. Она мне написала еще тогда, когда только начинался этап визиток. Я еще не знала, что это за проект, просто отправила свои данные. Потом Алла попросила поснимать своих одногруппниц или соседок по общежитию. Я так и делала. Из того, что рассказала Алла, я поняла, что это будет что-то крутое и хотела привлечь как можно больше людей.

Но тогда ты еще не знала, что это за проект?

Да, Алла тогда сказала, что это будет молодежный сериал. Потом она прислала мне пробы на Снежану (персонаж в сериале – ред). Я записала, отослала, но тогда же почувствовала, что это не моя природа, это совсем не я. Потом Алла прислала пробы на другого персонажа и вот тут я увидела свою схожесть с героиней. Круто, что мне все-таки предложили Ханну, она мне ближе.

Чем мне понравился этот проект еще на этапе кастинга? Тем, что я не переживала. У меня было внутреннее спокойствие, как будто знала, что все будет хорошо. Потом я приехала на живые пробы в Киев, и они были очень крутые. Даже вопреки своему внутреннему спокойствию, когда ехала на пробы, волнение все-таки было. Но в результате я вышла с проб с массой позитивных эмоций. Пробы мне очень понравились, я просто кайфовала от процесса. Потом ждала. Я знала, кто пробовался на других персонажей – мы время от времени списывались, спрашивали друг друга. Позже мне сказали, что на эту роль нужно девочку потолще. Я сказала, что могу поправиться и с волосами сделаю, что скажут. И я опять стала ждать.

А после того как меня попросили прислать свои параметры (рост, размер обуви и т.д.), я поняла, что меня утвердили. В тот момент я скакала и пищала. Было очень классно (смеется).

Соня, а роль Ханны – это твоя первая роль в кино в основном актерском составе или уже был актерский опыт?

У меня уже был опыт съемок. Мой первый проект – это эпизодическая роль в фильме «Віддана». Потом был польский проект «Последние дни лета», где у меня была одна из главных ролей. Также были съемки тизеров.

Соня, расскажи больше про Ханну. Интересно услышать от тебя – кто она, какие у вас общие черты, ценности, возможно мировосприятие. Чем Ханна отличается от тебя и не сложно ли было это сыграть?

Когда я впервые читала описание персонажа, то понимала, что сходство один в один. Каждый пунктик – все про меня. Единственное – я не такая активистка, но у меня есть свои принципы относительно феминизма, экологии и каких-то социальных вопросов. А вот Ханна постоянно что-то делает. Я могу помочь на акциях, поволонтерить, но не делаю этого на постоянной основе, как Ханна. А в основном сходство было во всем, я даже переживала, что буду играть саму себя, а хотелось создать роль, полноценную, отдельную от меня самой. Ну и потом поняла, что зря переживала по этому поводу, Антонио очень помог в процессе съемок и в результате получилось, что мы с Ханной похожи, но все равно − разные люди. У меня, наверное, больше эмпатии, чем у Ханны. Она более строгая, она делает много вещей, которые помогают людям, животным, но она не супер-сочувствующая. Мне кажется, что она более радикальна, чем я. Я немного нейтрально отношусь к этим вещам, а вот Хана агрессивна в своих принципах – чтобы было все так, как хочет она. Ну и я не такая задротка, если про отличия говорить (смеется). Ханна такая, но за это я ее и люблю.

Вышла все-таки Ханна, Соня Слюсаренко осталась за кадром?

На съемках было ощущение, что это разные люди. Я старалась находить какие-то способы отличить нас – мне удалось изменить немного пластику, и это очень радовало.

Как тебе работалось на съемках? Что важного вынесла для себя?

Это был очень хороший опыт, где удалось почерпнуть многое. Именно в этом проекте я поняла, что очень важная вещь – это работа с камерой. Просто суперважная. Это тот пункт, который надо понимать и если что-то не ясно, обязательно спрашивать оператора. Также важно и самому понимать эти моменты во время съемок – где свет, чтобы кадр получился красивый, куда лучше стать. Это не театр, который сильно отличается от кино. Еще я поняла, что не нужно с первого дубля выдавать все эмоции, а стараться их дозировать. Относиться с уважением к работе гримеров – это тоже важная штука, чтобы понимать, как ты выглядишь в кадре, ведь это влияет на конечный результат.

И еще важный момент – постоянно держать в голове предыдущую сцену и заходить в следующую уже подготовленным.

На первом курсе, как я поняла из других интервью, в университете вам больше дают базу актера театра?

Да, кино вообще не касаются. Это проблема наших ВУЗов, как мне кажется. Я, кстати не на актерском учусь, моя специализация – режиссура театра. Но и актеров, и режиссеров учат думать в театральном направлении.

А тебе не сложно? И помогает ли образование режиссера на площадке?

Да, я думаю, что мне это очень помогает, ведь еще и с режиссерской точки смотришь на весь этот процесс, а не только с актерской. На первом курсе нас также учили актерской базе, мы и в этюдах играли. И еще когда-то в школе было немножко театрального опыта.

А в будущем ты себя кем видишь?

Я пока не знаю. В актерском я плыву и не ощущаю течения времени – я все в моменте, в процессе. А вот от режиссуры у меня горят глаза, и очень люблю эту работу. Поэтому всем говорю, что пока учусь, а потом посмотрю, загадывать наперед не буду.

А скажи, какие у тебя сложились отношения с другими актерами на площадке и за ее пределами?

Я была немножко знакома с Ганнусей и заочно – с Андреем Косенко. А со всеми остальными познакомились уже на площадке. Нам было легко найти общий язык. Мы объединились в группу, где общались, поэтому, когда уже приехали на съемки, то все были как старые-добрые друзья. Я очень всех люблю! Вся команда для меня как семья, а актерский состав – вообще отдельная история. Нужно очень благодарить вселенную, что все так сложилось и собралась просто идеальная команда.

Если бы тебя спросили зрители, зачем им смотреть этот сериал? Чтобы ты ответила?

Если сериал будут смотреть подростки, то они узнают себя. И у персонажей очень интересная история, очень удачно соединяются драматические и комедийные линии. Очень хороший юмор у режиссера Антонио Лукича, у сценаристов – Жени Бабенко, Паши Острикова. Мне кажется, что получится очень качественный украинский продукт. Я не знаю, как все выйдет в финале, но по ощущениям, которые были во время съемок, должно получиться очень хорошо. По-другому никак, ведь вкладывались сердца, души.

Можешь ли поделиться смешной, курьезной ситуацией, которая произошла с тобой на съемках сериала?

Помню, была такая ситуация у меня. Мне говорят адрес и просят подтвердить. Я подтверждаю. А потом пишут – изменился адрес, приезжай сразу туда. Окей, я подтвердила снова. С утра встала, вроде все нормально, успела поесть – чудесный день идти на съемки. Еду по адресу, который подтвердила, все супер. Приезжаю, звоню ассистентке Маше с вопросом «Где вы?», а потом понимаю, что приехала по адресу, который подтвердила в первый раз. А у меня через 10 минут сцена, да еще и телефон разряжался. Это был кошмар! Я быстро вызвала такси, приехала по нужному адресу, и хорошо, что никто, вроде, не заметил. Была тогда очень расстроенная, а сейчас вспоминаю – и смешно.

Соня, какие фильмы и сериалы ты любишь смотреть? Кто твои любимые актеры?

Если походить в театры и посмотреть, то увидишь много талантливых и некоторых даже гениальных актеров. Очень люблю актерский коллектив театра «Золотые ворота», театра на Левом берегу, театра Франка. Например, Лилия Цвеликова, Анастасия Пустовит. Вообще коллективы этих театров крутые. Очень люблю Марину Кошкину и Кристину Федорак из театра Франка, Ивана Блиндер и Надежду Левченко из нашего театра в Ивано-Франковске.

Из украинских актеров кино люблю работы Даши Плахтий и Марии Свижинской, а еще Остапа Дзядека и Даши Полуниной.

Из актеров кино люблю Леа Сейду, Еву Грин, Ди Каприо, Макэвой. Вообще очень много любимых актеров, список очень долгий (смеется).

Очень знаковый для меня фильм «Господин никто», где в главной роли играет Джаред Лето. По рейтингам он был не суперуспешным, но именно для меня он очень важен, ведь рассказывает о вещах, которые выше нас – о судьбе, о силе случая, о высших силах. Мне вообще такие фильмы нравятся. Еще чем-то похожи фильмы «Я начало», «Облачный атлас». Очень люблю такие картины, в которых речь идет о тонких материях.

Также люблю сериалы, мини-сериалы, например «Острые предметы». Крутой сериал «Годы и годы», «Эйфория» красивый по форме. Но с похожей тематики больше всего я люблю британский сериал о подростках «Молокососы». Он очень жесткий, но там подняты много важных вопросов. Это один из любимых сериалов и чем-то похож на наш.

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Фото: 1+1 media, Сергей Вовк, Алексей Кучма

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