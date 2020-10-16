Нацсовет отреагировал на трансляцию встречи Медведчука с Путиным

Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил трем лицензиатам – ООО «Новости 24 часа» (логотип Newsone), ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ» («112 Украина») и ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» («Z ZIK») – внеплановые проверки. Поводом для этого стала трансляция встречи в Москве председателя политсовета и стратегического совета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В эфире Newsone 6-8 октября зафиксировали три трансляции передачи «Newstime» с «полной» версией этой встречи и еще 11 трансляций передачи «Newstime», где показывали фрагменты встречи с редакционным комментарием телеканала. Общий хронометраж всех передач составлял полтора часа. Темой обсуждения стали налаживания взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от СОVID-19 «Спутник V» в Украину и празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Эта же встреча на телеканале «112 Украина» также транслировалась 6-8 октября во время передачи под названием «Важно» (всего – 23 раза с хронометражем 3 часа 25 минут).

6-7 октября на телеканале «Z ZIK» зафиксировано два включения в передаче «Детали дня» и две трансляции в рубрике «У нас много новостей». Общий хронометраж всех передач составлял 57 минут, они также касались состоявшейся в Москве встречи.

Нацсовет предлагает принимать во внимание, что президент Российской Федерации — верховный главнокомандующий вооруженными силами государства-агрессора. Его высказывания по своим стилистическим и семантическим значениям являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на их сложный характер.

«Распространение подобной информации в средствах массовой информации Украины направлено на формирование положительного образа В. Путина, гуманизацию и популяризацию в Украине органа государства-агрессора, что может создать угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере, поскольку имеет значительный потенциал, направленный на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине, — подчеркивает регулятор. — Кроме того, мнение о поставке вакцины «Спутник V» в Украине является субъективным мнением В. Медведчука. Участники передач и эксперты, приглашенные к обсуждению, не были специалистами в области медицины или молекулярной биологии и представляли единый взгляд, направленный на поддержку инициативе В. Медведчука. Его, кстати, не уполномочили на проведение межгосударственных переговоров по затронутым вопросам. Редакциями телеканалов не были приняты меры по предотвращению предвзятого и несбалансированного обсуждения данного вопроса, что в беспрецедентных условиях пандемии является потенциально угрожающей формой публичной коммуникации для национальной безопасности Украины».

Учитывая все это, члены Национального совета единогласно проголосовали за назначение внеплановых проверок телеканалов.

Напомним, 15 октября Национальный совет назначил внеплановые выездные проверки этим же телеканалам в связи с зафиксированными признаками нарушений Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и Избирательного кодекса Украины.

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Фото: «112 Украина»

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