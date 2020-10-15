Showtime анонсировал продолжение сериала «Декстер»

Телеканал Showtime заказал новый сезон сериала про маньяка-судмедэксперта «Декстер». Шоураннером проекта останется Клайд Филлипс, а серийным убийцей — Майк Си Холл. Об этом пишет Variety.

Производство проекта стартует в начале 2021 года, а премьера намечена на осень того же года. Сезон будет состоять из десяти серий.

«Декстер — это особый сериал для миллионов его поклонников и для Showtime… И я рад сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Си Холл нашли его. Мы с нетерпением ждем, когда начнутся съемки и мы сможем показать сериал миру», — прокомментировал президент Showtime Гэри Левин.

Сериал «Деткстер» рассказывает о Декстере Моргане, вымышленном серийном убийце, работающем судебным экспертом в полиции Майами. Сериал выходил в эфир с 2006 по 2013 год.

Читайте также:

Фото: скриншот трейлера

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!