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Телеканал «Дом» запускает новый проект с Татьяной Поповой

от Telekritika
От Telekritika 764
Главная Новости Телеканал «Дом» запускает новый проект с Татьяной Поповой

Тема премьерной программы – конфликт между Арменией и Азербайджаном.

15 октября на телеканале «Дом» стартует новый проект – «Код безопасности». Программа будет выходить каждый четверг в 22:05. Об этом «Телекритике» сообщила ведущая программы Татьяна Попова.

Во время программы будут анализироваться причины и следствия вооружённых конфликтов в мире, а также обсуждаться инструменты, с помощью которых они создаются.

Ведущая проекта Татьяна Попова будет общаться с украинскими и зарубежными политиками, военнослужащими и чиновниками, а также ведущими экспертами, которые расскажут о механизмах воздействия на людей, тайных операциях и дадут оценку происходящему сегодня.

«В современном мире проводится много операций – информационных, экономических, операций влияния и, собственно, военных, – комментирует новую программу Татьяна Попова. – Часто они ведутся скрытно. В нашей программе мы «раскодируем» для зрителей эти операции, чтобы они могли узнать, что на самом деле произошло. Среди наших гостей будут и командующие НАТО, и генералы западных армий, и известные писатели-расследователи, по книгам которых Голливуд снимает блокбастеры, или чьи материалы в западных СМИ могут смещать правительства».

Напомним, ранее телеканал подготовил программу позитивных новостей с ведущим Олегом Борисовым.

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Фото: «Дом»

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