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Нацсовет проверит региональных вещателей из-за предвыборной агитации

от Telekritika
От Telekritika 754
Главная Новости Нацсовет проверит региональных вещателей из-за предвыборной агитации

Внеплановые проверки назначены «Черновицкому лучу» и каналу РАИ.

Национальный совет 15 октября назначил внеплановые проверки ООО «Черновицкий луч» и ООО «Телерадиокомпания РАИ».

Регулятор зафиксировал в эфире «Черновицкого луча» 7 октября в 20:47 трансляцию неидентифицированной передачи (без названия) при участии кандидата в депутаты Черновицкого городского совета от партии «Команда Михайлишина» Анатолия Чесанова.

«В передаче не было отмечено информации о названии и адресе производителя, содержалась скрытая предвыборная агитация. Указанное свидетельствует о признаках нарушения заказчиком части пятой статьи 6, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части пятой статьи 51 Избирательного кодекса Украины», – сообщает регулятор.

Телерадиокомпания «РАИ» 9 октября в промежутках времени с 19:14 до 19:15 и с 19:38 до 19:39 транслировала видеоролик политической рекламы партии «Платформа громад» (местная партия, участвующая в выборах). В нем также не было указано наименование заказчика в форме текстового сообщения, которое, по требованию закона, должно быть выполнено контрастным цветом к фону, занимать не менее 15 процентов площади экрана и быть понятным для зрителя.

«Поэтому предметом проверки этого вещателя станет соблюдение им пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части шестой статьи 55 Избирательного кодекса Украины», – сообщил регулятор.

По результатам проверок Национальный совет примет решение.

Напомним, из-за признаков нарушения избирательного законодательства Нацсовет проверит телеканалы «112 Украина», Z ZIK и NewsOne.

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Фото: unsplash

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