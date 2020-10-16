Валентина Щербачева избрали членом Наблюдательного совета НОТУ

16 октября на конференции с участием представителей общественных объединений и ассоциаций, действующих в сфере физического воспитания и спорта, членом Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины избран Валентин Щербачев. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телерадиовещания.

Всего на эту должность было выдвинуто два кандидата. Однако представитель Анатолия Шевченко сообщил о том, что он снимает свою кандидатуру, так как из-за значительной занятости не сможет полноценно выполнять обязанности члена Наблюдательного совета.

Напомним, Владимир Брынзак, предыдущий член Набсовета НОТУ, который представлял сферу физического воспитания и спорта, сложил свои полномочия по собственному желанию в конце прошлого года.

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Фото: Нацсовет

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