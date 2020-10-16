Пользователи 1+1 video смогут увидеть новые сериалы до их телепремьеры

В субботу на платформе 1+1 video в рамках опции «Смотри первым» станут доступны первые серии новых сезонов семейного комедийного сериала «Сидоренко-Сидоренко. Ремонт отношений» и детектива «Братья по крови-2». Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

«Смотри первым» — премиум-услуга, запущенная командой 1+1 video в 2019 году. Она заключается в возможности посмотреть новые фильмы и сериалы на платформе и в мобильном приложении на несколько дней раньше, чем они появятся в эфире телеканалов 1+1 media.

С 17 октября новые сезоны сериалов «Сидоренко-Сидоренко» и «Братья по крови-2» будут доступны по цене 49 грн каждый.

В телеэфире эти сериалы появятся 19 октября: «Сидоренко-Сидоренко» в 20:45 на канале «1+1», а «Братья по крови-2» — в 21:30 на канале «2+2».

Читайте также:

Фото: 1+1 media

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!