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Евгений Зинченко станет ведущим спортивных новостей на «Украина 24»

от Telekritika
От Telekritika 635
Главная Новости Евгений Зинченко станет ведущим спортивных новостей на «Украина 24»

Новости спорта будут выходить по будням три раза в день.

20 октября на информационном канале «Украина 24» состоится премьера спортивных новостей. Ведущим новых спортивных выпусков станет украинский журналист Евгений Зинченко. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Канал покажет результаты и разборы мировых чемпионатов, а также комментарии от экспертов.

«Мы обещали, что осенний сезон обогатится новыми форматами. Теперь на «Украине 24» зрители будут следить за главными спортивными новостями, узнавать все детали различных спортивных соревнований», — поделился главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

«Мы с командой приложим максимум усилий, чтобы каждый выпуск запомнился зрителю», — прокомментировал Зинченко.

Новости спорта будут выходить по будням три раза в день в 9:35, 14:35 и 16:35.

Напомним, 12 октября на телеканале «Украина 24» состоялась премьера новой программы «Утро чемпионов».

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Фото: «Україна 24»

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