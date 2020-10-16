Верка Сердючка вернется на «Плюсы»

18 октября участники шоу «Танцы со звездами-4» будут танцевать под хиты Верки Сердючки, которая станет четвертой приглашенной судьей проекта и звездным гостем восьмого эпизода.

Зрителей ждут номера от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука и хореографические постановки от Ксении Горб. Каждый трек, который будет звучать в этот вечер на паркете, и каждый танцевальный номер будет отражать историю звездного участника, о которой тот расскажет в визитке перед выходом на паркет.

Главные конкурентки сезона Санта Димопулос и Надежда Мейхер, которые на прошлой неделе поразили судей и зрителей страстным пасодобль, на этот раз продолжат борьбу за участие в финале. Санта Димопулос со своим партнером Максом Леоновым исполнят диско под песню «Дольче & Габбана», Надежда Мейхер и Кирилл Васюк будут танцевать танго под хит «Тук, тук, тук».

Напомним, обновленное шоу «Танцы со звездами-4» выходят каждое воскресенье.

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Фото: «1+1»

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