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ICTV покажет третий сезон ситкома «Выжить любой ценой»

от Telekritika
От Telekritika 719
Главная Новости ICTV покажет третий сезон ситкома «Выжить любой ценой»

Главным событием третьего сезона станет приезд родителей Саши из Николаева.

23 октября на телеканале ICTV выйдет третий сезон ситкома «Выжить любой ценой» от команды «Дизель Студио». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Третий сезон будет невероятным. В нашей домашней атмосфере мы много создавали и импровизировали, наше настроение обязательно передастся зрителю!» — прокомментировал режиссер проекта Александр Островой.

Главным событием 3-го сезона станет приезд родителей Саши из Николаева. В обычной столичной квартире придется ютиться трем семьям. На роли Валентины и Вадима Бережков руководители проекта утвердили актеров Константина Линартовича и Ирину Грищенко.

Напомним, 27 октября в 21:30 на ICTV состоится премьера детектива «Коп из прошлого».

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Фото: ICTV

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