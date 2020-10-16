ICTV покажет третий сезон ситкома «Выжить любой ценой»

23 октября на телеканале ICTV выйдет третий сезон ситкома «Выжить любой ценой» от команды «Дизель Студио». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Третий сезон будет невероятным. В нашей домашней атмосфере мы много создавали и импровизировали, наше настроение обязательно передастся зрителю!» — прокомментировал режиссер проекта Александр Островой.

Главным событием 3-го сезона станет приезд родителей Саши из Николаева. В обычной столичной квартире придется ютиться трем семьям. На роли Валентины и Вадима Бережков руководители проекта утвердили актеров Константина Линартовича и Ирину Грищенко.

Напомним, 27 октября в 21:30 на ICTV состоится премьера детектива «Коп из прошлого».

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Фото: ICTV

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