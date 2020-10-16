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Еще одним членом набсовета НОТУ избран Виктор Бобыренко

от Telekritika
От Telekritika 656
Главная Новости Еще одним членом набсовета НОТУ избран Виктор Бобыренко

Всего на этот пост претендовали пять кандидатов.

16 октября во время конференции по избранию члена Наблюдательного совета НОТУ от общественных объединений и ассоциаций, действующих в сфере местного самоуправления, на эту должность был избран Виктор Бобыренко.

Избрание члена Набсовета происходило тайно путем рейтингового голосования. Наибольшее количество баллов — 21 — получил Виктор Бобыренко. Еще двое кандидатов — Алексей Буряченко и Александр Слобожан — набрали по 16 баллов.

Всего на этот пост претендовали пять кандидатов.

Напомним, ранее членами Наблюдательного совета НОТУ были избраны Оксана Романюк и Валентин Щербачев.

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Фото: Нацсовет

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