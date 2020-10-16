Еще одним членом набсовета НОТУ избран Виктор Бобыренко

16 октября во время конференции по избранию члена Наблюдательного совета НОТУ от общественных объединений и ассоциаций, действующих в сфере местного самоуправления, на эту должность был избран Виктор Бобыренко.

Избрание члена Набсовета происходило тайно путем рейтингового голосования. Наибольшее количество баллов — 21 — получил Виктор Бобыренко. Еще двое кандидатов — Алексей Буряченко и Александр Слобожан — набрали по 16 баллов.

Всего на этот пост претендовали пять кандидатов.

Напомним, ранее членами Наблюдательного совета НОТУ были избраны Оксана Романюк и Валентин Щербачев.

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Фото: Нацсовет

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