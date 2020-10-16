YouTube намерен блокировать дезинформацию о вакцине от COVID-19

В частности, будет удаляться контент, где утверждается, что вакцины от коронавируса могут убивать людей, приводить к бесплодию и т.д. Платформа будет полагаться на информацию о вакцинах от экспертов ВОЗ, Центров контроля и профилактики заболеваний и местных органов здравоохранения во всем мире.

«Мы гарантируем, что у нас правильная политика, которая позволяет удалять дезинформацию, связанную с вакциной от коронавируса», — говорится в заявлении представителя YouTube.

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Фото: unsplash

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