YouTube намерен блокировать дезинформацию о вакцине от COVID-19

YouTube будет блокировать видео о прививке от коронавируса, противоречащие официальным данным органов здравоохранения. Об этом пишет Variety.
В частности, будет удаляться контент, где утверждается, что вакцины от коронавируса могут убивать людей, приводить к бесплодию и т.д. Платформа будет полагаться на информацию о вакцинах от экспертов ВОЗ, Центров контроля и профилактики заболеваний и местных органов здравоохранения во всем мире.
«Мы гарантируем, что у нас правильная политика, которая позволяет удалять дезинформацию, связанную с вакциной от коронавируса», — говорится в заявлении представителя YouTube.
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