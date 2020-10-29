Двум радиовещателями объявлено предупреждение за нарушения в дни памяти

Рассмотрев результаты внеплановых выездных проверок ООО «Радио МИКС» («Информатор ФМ»), г.. Днепр и ГП «Новый горизонт» («Радио пятница») г.. Киев, Национальный совет объявил лицензиатам предупреждения за нарушения в дни памяти, сообщается на сайте регулятора.

В День памяти жертв Холокоста 27 января, в эфире ООО «Радио МИКС» в 12:00 не было объявлено минуты молчания с сопровождением звука метронома.

Согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 08.11.2018 № 2608-VIII «О праздновании на государственном уровне 75-й годовщины начала депортации украинский с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщини в 1944-1951 годах» 13 сентября 2020 года (ежегодно во второе воскресенье сентября) в Украине отмечался День памяти. По результатам мониторинга вещания ГП «Новый горизонт» в этот день зафиксировано отсутствие в эфирном времени информации о дне памяти в промежуток времени: с 0:00 до 9:59.

Регулятор признал нарушение компаниями требований пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Напомним, ранее Нацсовет 15 октября назначил внеплановые проверки ООО «Черновицкий луч» и ООО «Телерадиокомпания РАИ»

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!