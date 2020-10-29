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ТСН на «1+1» в день выборов президента США проведет выпуск из Нью-Йорка

от Telekritika
От Telekritika 171
Главная Новости ТСН на «1+1» в день выборов президента США проведет выпуск из Нью-Йорка

Ведущей выпуска станет Лидия Таран.

В день 59-х выборов президента США, 3 ноября, ТСН на «1+1» проведет вечерний выпуск новостей в 19.30 в прямом эфире из Нью-Йорка. Выездная студия ТСН расположится под открытым небом на главной площади города — Times Square. А ведущей выпуска станет Лидия Таран. Об этом пишет пресс-служба канала.

В прямом эфире Лидия Таран будет рассказывать не только о теме американских выборов, но и о всех украинских новостях. Также во время выпуска будут работать спецкорреспондент ТСН в США Яна Слесарчук и специальный корреспондент новостей Ольга Кошеленко. Яна Слесарчук будет вести прямые включения из избирательного штаба Дональда Трампа в Нью-Йорке, а Ольга Кошеленко — из штаба Джозефа Байдена в Филадельфии.

Во время поездки специально для ТСН Лидия Таран запишет интервью с Послом Украины в США Владимиром Ельченко. Корреспонденты ТСН будут рассказывать о подготовке к выборам главных претендентов, настроениях среди населения и прогнозах относительно возможного победителя ожесточенной избирательной гонки.

После проведения дня выборов, начиная с 4 ноября, корреспонденты ТСН в течение недели в прямых включениях расскажут зрителям, какой выбор сделала Америка, кто и с каким процентом побеждает на выборах, а также каким образом американские выборы повлияют на жизнь Украины.

Напомним, 3 ноября телеведущий Евгений Киселев на телеканале «Украина 24» проведет спецэфир «Америка выбирает 2020».

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Фото: «1+1»

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