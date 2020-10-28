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«Украина 24» готовит спецэфир «Америка выбирает 2020» с Евгением Киселевым

от Telekritika
От Telekritika 399
Главная Новости «Украина 24» готовит спецэфир «Америка выбирает 2020» с Евгением Киселевым

Во вторник, 3 ноября, Америка выберет нового президента.

3 ноября 23:00 телеведущий Евгений Киселев на телеканале «Украина 24» проведет спецэфир «Америка выбирает 2020», в котором вживую будет отслеживать, как американцы выбирают нового главу государства. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

За кресло главы государства будут бороться действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

«Наши ведущие, журналисты заранее отправились в Америку и развернули там специальные студии, чтобы отслеживать и сравнить, как осуществляют волеизъявления американцы в разных уголках страны. Они сделают эксклюзивные включения в прямом эфире с избирательных участков Вашингтона, Флориды, Нью-Йорка, Калифорнии, Майами, Чикаго, Филадельфии и т. д. А мы на интерактивной карте в киевской студии будем оперативно отражать результаты голосования. И уже утром, в конце эфира, планируем первыми в Украине назвать имя нового Президента Соединенных Штатов», – рассказал Евгений Киселев, автор и ведущий проекта «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

Также в студию к Евгению Киселеву придут специально приглашенные гости, которые вместе с ведущим прокомментируют все нюансы волеизъявления в США и проанализируют, как результат выборов повлияет на отношения с Украиной. Кроме того, в эфире примут участие американские журналисты, политологи из разных уголков страны и расскажут о специфике процесса выборов непосредственно изнутри.

Напомним, 25 октября  телеканал «Украина 24» показал «Ночь выборов с Савиком Шустером».

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Фото: «Україна 24»

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