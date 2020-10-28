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Президент Турции подал в суд на Charlie Hebdo

от Telekritika
От Telekritika 461
Главная Новости Президент Турции подал в суд на Charlie Hebdo

Ранее прокуратура Анкары начала уголовное расследование в отношении руководства Charlie Hebdo.

28 октября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал уголовную жалобу на французский сатирический журнал Charlie Hebdo из-за карикатуры с его изображением. Об этом сообщает «Европейская правда».

Charlie Hebdo изобразил на передовице Эрдогана, который сидит в кресле только в трусах и белой футболке, держит напиток, а другой рукой задирает женщине традиционную мусульманскую одежду, и восклицает при этом: «У-у-ух! Пророк!».

Журнал таким образом отреагировал на напряженность в отношениях Франции и Турции из-за высказываний Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона.

В жалобе Эрдогана отмечается, что оскорбительный контент является «криминальной клеветой», которая «не подпадает под действие свободы слова».

Прокуратура Анкары начала уголовное расследование в отношении руководства Charlie Hebdo за оскорбление президента, что является правонарушением согласно турецким законам.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции исламисты атаковали десятки сайтов. На сайтах появились восхваления ислама и изображения президента Макрона в виде свиньи.

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Фото: УНН

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