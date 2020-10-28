Объявлен новый состав правления и набсовета Украинской киноакадемии

По результатам голосования за кандидатов на членство в наблюдательном совете Украинского киноакадемии наибольшее количество голосов получили: Валентин Васянович и Сергей Трымбач. Об этом сообщается на странице киноакадемии в Facebook.

Отобраны 12 членов в правление Украинского киноакадемии. Еще три кандидатуры были выдвинуты наблюдательным советом.

В новый состав правления Украинской киноакадемии вошли: Роман Бондарчук, Сергей Борденюк, Анастасия Буковская, Ирма Витовская-Ванца, Владимир Войтенко, Иванна Дядюра, Сергей Зленко, Денис Иванов, Филипп Ильенко, Геннадий Кофман, Андрей Ризоль, Владислав Ряшин, Игорь Савченко, Валерия Сочивец, Владимир Яценко.

Во время первого собрания правления будет избран председатель и одобрен регламент V Национальной Кинопремии. Прозрачность голосования обеспечивают аудиторы, сообщает киноакадемия.

Напомним, Украинская гильдия режиссеров и Украинская киноакадемия обеспокоены «непрозрачностью» результатов 14-го питчинга Госкино.

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Фото: Украинская киноакадемия

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