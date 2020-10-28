«Планета кино» покажет все части «Гарри Поттера»

5 ноября сеть кинотеатров «Планета кино» начинает показ фильма «Гарри Поттер». Об этом сообщил в Facebook глава маркетинга сети Анатолий Козловский.

«С 5 ноября у нас стартует большая ретроспектива того самого «Гарри Поттера», раз в неделю показываем новую часть. Первых пять выйдут в оригинальной озвучке, остальные три покажем в дубляже», – написал он.

Напомним, сеть кинотеатров «Планета кино» возвращает в прокат фильм о Василии Стусе «Заборонений».

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Фото: unsplash

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