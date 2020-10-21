«Планета кино» возвращает в прокат фильм про Стуса

Фильм про Василия Стуса «Заборонений» вернется в кинотеатры сети «Планета кино». Об этом написал совладелец «Планеты кино» Дмитрий Деркач в Facebook.

«Мы возвращаем в прокат фильм о Василе Стусе — «Заборонений». Если нельзя читать книгу, посмотрите кино (если нас не закроют)», — написал Деркач.

Глава маркетинга в «Планете кино» Анатолий Козловский подтвердил, что в продажу билеты планируют запустить уже сегодня. На данный момент на сайте билеты доступны с 29 октября.

Напомним, фильм «Заборонений» также покажут на «1+1».

Читайте также:

Фото: «Заборонений»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!