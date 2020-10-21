Sweet.tv запускает трансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2»

В октябре онлайн-кинотеатр sweet.tv расширяет список спортивных каналов и запускает online-трансляцию каналов «Футбол 1» и «Футбол 2». Об этом пишет Broadcast со ссылкой на пресс-релиз сервиса.
Данные каналы являются официальными трансляторами Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, квалификации и финальной части Евро-2020, украинской Премьер-лиги, Суперкубка Украины и других. Также каналы производят ряд оригинальных программ.
Все матчи можно смотреть в HD-качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).
Ранее каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» эксклюзивно дистрибутировал OTT-сервис OLL.TV.
Напомним, 9 октября на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве состоялся матч отбора к «Евро-2021» U-21, в котором сыграли сборные Украины и Румынии. «Футбол 1» показывал матч в прямом эфире.
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Фото: unsplash
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