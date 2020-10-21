НовостиТВ

Sweet.tv запускает трансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2»

от Telekritika
От Telekritika 1250
Главная Новости Sweet.tv запускает трансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2»

Ранее каналы эксклюзивно дистрибутировал OTT-сервис OLL.TV.

В октябре онлайн-кинотеатр sweet.tv расширяет список спортивных каналов и запускает online-трансляцию каналов «Футбол 1» и «Футбол 2». Об этом пишет Broadcast со ссылкой на пресс-релиз сервиса. 

Данные каналы являются официальными трансляторами Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, квалификации и финальной части Евро-2020, украинской Премьер-лиги, Суперкубка Украины и других. Также каналы производят ряд оригинальных программ.

Все матчи можно смотреть в HD-качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

Ранее каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» эксклюзивно дистрибутировал OTT-сервис OLL.TV.

Напомним, 9 октября на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве состоялся матч отбора к «Евро-2021» U-21, в котором сыграли сборные Украины и Румынии. «Футбол 1» показывал матч в прямом эфире.

Читайте также:

Телеканал «Футбол» покажет чемпионат Нидерландов
УПЛ планирует запустить футбольный телеканал на ОТТ-платформе
 На «2+2» покажут матч «Динамо» — «Зоря»
 «Setanta Sports Украина» будет транслировать чемпионат Бельгии по футболу

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Оксану Романюк избрали членом набсовета общественного вещателя

13.10.2020

«Суспільне» вновь расширило сеть вещания своих радиоканалов

09.10.2020

В Италии и Великобритании состоится премьера фильма «Сторонній»

13.10.2020

«Украина» запускает новый сезон сериала «Агенты справедливости»

15.10.2020

Вячеслав Козак выведен из состава Наблюдательного совета НОТУ

01.10.2020

К 2030 году на платные англоязычные новости будут...

25.09.2020

Ведущему «Россия-1» Корчевникову запретили въезд в Украину на...

21.10.2020

Радиодиктант на «Суспільному» пройдет с нововведениями

30.09.2020

Google представила новую TV-приставку и интерфейс

02.10.2020

Стали известны подробности шоу «Маска» на канале «Украина»

25.09.2020
Avatar