У ведущего Тиграна Мартиросяна обнаружили коронавирус

Ведущий канала «Украина 24» Тигран Мартиросян сообщил в Facebook, что получил позитивный результат на Covid-19.
«Получил положительный КОВИД-тест. Несколько дней назад поднялась температура, но ПЦР были отрицательными. Сейчас чувствую себя отлично, температуры и симптомов нет, зато «письмо счастья» получено», — пишет Мартиросян.
Напомним, ранее стало известно, что программа «Украина с Тиграном Мартиросяном» обновила формат.
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Фото: NewsOne
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