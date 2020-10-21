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У ведущего Тиграна Мартиросяна обнаружили коронавирус

от Telekritika
От Telekritika 798
Главная Новости У ведущего Тиграна Мартиросяна обнаружили коронавирус

Он находится на самоизоляции.

Ведущий канала «Украина 24» Тигран Мартиросян сообщил в Facebook, что получил позитивный результат на Covid-19.

«Получил положительный КОВИД-тест. Несколько дней назад поднялась температура, но ПЦР были отрицательными. Сейчас чувствую себя отлично, температуры и симптомов нет, зато «письмо счастья» получено», — пишет Мартиросян.

Напомним, ранее стало известно, что программа «Украина с Тиграном Мартиросяном» обновила формат.

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Фото: NewsOne

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