«Атлантида» Валентина Васяновича откроет фестиваль «Киноко»

29 октября в Киеве открывается ежегодный фестиваль кинооператорского мастерства «Киноко» — он продлится до 1 ноября. Фильмом-открытием фестиваля станет «Атлантида» режиссера и оператора-постановщика Валентина Васяновича. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.
«Этот показ — особая честь для нас, ведь режиссер Валентин Васянович сам выступает оператором своих фильмов. Его взор заметили и мировые кинопрофессионалы. В частности, на форуме европейского кино в Севилье, где фильм завоевал награду именно за операторское мастерство»- комментирует программный директор Анастасия Тихая.
До «Атлантиды» Валентин Васянович был оператором фильмов: «Уровень черного», «Сумерки», а также «Племя» Мирослава Слабошпицкого и другие проекты.
Среди участников специальных показов фестиваля «Киноко» следующие фильмы:
«Атлантида» режиссер и оператор-постановщик Валентин Васянович;
«New Jerusalem / Зарваница» авторов Еремы Малащука и Романа Химея;
«Явных проявлений нет» — оператора-постановщика Алексея Кучмы, режиссера Алины Горловой;
Мюзикл «Ритм» Дмитрия Монатика — оператор-постановщик Никита Кузьменко, режиссер Таня Муиньо;
Напоминаем, что фестиваль состоится в Доме Кино с 29 октября по 1 ноября.
Читайте также:
Украинские кинокритики назвали претендентов на премию «Киноколо»
«Мої думки тихі» собрали более 7 млн грн за три недели проката
Через Канны на Восток: Нариман Алиев о фильме «Домой» и перспективах украинского кино
Фото: «Атлантида»
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!