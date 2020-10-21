«Атлантида» Валентина Васяновича откроет фестиваль «Киноко»

29 октября в Киеве открывается ежегодный фестиваль кинооператорского мастерства «Киноко» — он продлится до 1 ноября. Фильмом-открытием фестиваля станет «Атлантида» режиссера и оператора-постановщика Валентина Васяновича. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

«Этот показ — особая честь для нас, ведь режиссер Валентин Васянович сам выступает оператором своих фильмов. Его взор заметили и мировые кинопрофессионалы. В частности, на форуме европейского кино в Севилье, где фильм завоевал награду именно за операторское мастерство»- комментирует программный директор Анастасия Тихая.

До «Атлантиды» Валентин Васянович был оператором фильмов: «Уровень черного», «Сумерки», а также «Племя» Мирослава Слабошпицкого и другие проекты.

Среди участников специальных показов фестиваля «Киноко» следующие фильмы:

«Атлантида» режиссер и оператор-постановщик Валентин Васянович;

«New Jerusalem / Зарваница» авторов Еремы Малащука и Романа Химея;

«Явных проявлений нет» — оператора-постановщика Алексея Кучмы, режиссера Алины Горловой;

Мюзикл «Ритм» Дмитрия Монатика — оператор-постановщик Никита Кузьменко, режиссер Таня Муиньо;

Напоминаем, что фестиваль состоится в Доме Кино с 29 октября по 1 ноября.

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Фото: «Атлантида»

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