Радиоведущий и комик Андрей Рыбак стал участником шоу «Холостячка»

23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера реалити «Холостячка», одним из участников которого станет Андрей Рыбак, сообщает пресс-служба канала.

Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина, за ее сердце будут бороться 15 мужчин.

На первой вечеринке зрители увидят участников шоу и первое впечатление Ксении. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 28-летний радиоведущий «Русского Радио Украина», участник «Лиги смеха» и других телевизионных проектов Андрей Рыбак.

«Я иду в этот проект бороться за девушку. Конкуренция меня совершенно не пугает. Есть небольшое странное волнение, но перед важными мероприятиями оно всегда присутствует», — прокомментировал Рыбак.

Напомним, съемки реалити «Холостячка» начались в августе.

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Фото: СТБ

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