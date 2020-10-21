Канал «Украина» покажет четырехсерийный фильм «Авантюра»

В воскресенье, 25 октября, в 16:45 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Авантюра». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«В нашем фильме «Авантюра» зрители узнают о том, как в сложных ситуациях проявляется истинный характер человека, его «внутреннее содержание». На что способен каждый из нас, если будет «загнан в угол» жизненными обстоятельствами, – комментирует режиссер-постановщик картины Роман Барабаш. – У главной героини есть престижная работа, квартира, любимый сын и однажды она встречает мужчину своей мечты, который готов ради нее на все… Так думает она, пока не поймет, что всего лишь пешка в чужой игре…»

В фильме снялись: Артем Позняк, Елена Дудина, Иван Оганесян, Екатерина Тышкевич, Владислав Мамчур, Роман Дебрин, Анна Сердюк, Юлия Гершанник, Валерия Фокина, Сергей Дзялик и другие актеры.

Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Продюсеры – Ирина Заря, Ирина Чемерис. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Напомним, в субботу, 24 октября, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма«Разве можно мечтать о большем».

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Фото: канал «Украина»

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