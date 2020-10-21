СТБ сменил эфирную графику

20 октября телеканал СТБ полностью сменил имидж и представил новую эфирную графику. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Бренд СТБ меняется. От исключительно больших шоу мы пришли к семейному, эмоциональному и социально активному бренду с лучшими сериалами, любимыми шоу и уникальными реалити… И в новой визуальной графике мы апеллируем к чувствам нашей зрительницы, делая мир бренда СТБ для нее более эмоциональным», – комментирует маркетинг-директор СТБ Татьяна Светлова.

Смена визуального оформления эфира – первый этап глобальных изменений в развитии бренда СТБ, сообщает пресс-служба телеканала. Полный редизайн СТБ будет проходить в три этапа: функциональный, имиджевый и интеграционный.

«Функциональный этап – это внедрение четкой и структурированной навигационной системы, которая поддерживает изменения, происходящие сейчас с брендом СТБ, помогает продвигать новые слоты, новые проекты, новую сетку канала. Следующий этап – имиджевый, в котором мы будем рассказывать про сам бренд и уделим большое внимание аудиобрендингу, дизайн канала будет говорящим в буквальном смысле этого слова. Третьим шагом станет внедрение абсолютно новой системы интеграций наших партнеров в среду телеканала так, чтобы каждая интеграция выглядела красиво, функционально, цепляла внимание зрителя и максимально работала на его доверии», – рассказала маркетинг-директор группы StarLightMedia Елена Мартынова

«С точки зрения дизайна нашей задачей было развить бренд СТБ, уделить больше внимания логотипу, дать ему больше жизни в эфире канала. В концепте нового дизайна мы играем в энергию океана. Наше лого, как основная капля этого безграничного океана любви, разливается и наполняет эмоциями. Теперь оно – главный источник энергии и триггер волны эмоций. Также мы вернулись к уже знакомой зрителю брендовой теплой цветовой палитре СТБ, но реализовали ее в трендовых тонах», – объясняет концепцию нового имиджа СТБ директор Управления дизайном StarLightMedia Алексей Репик.

В основе нового визуального оформления СТБ зритель видит непрерывную связь контента через айдентику канала, что формирует целостный беспрерывный поток эфира, сообщает пресс—служба.

«В новом дизайне мы широко работаем со вторичными элементами, которые позволяют зрителю легко ориентироваться по эфиру. Были разработаны новые виды функциональных элементов, позволяющие продвигать как отдельные продукты, так и слоты, и гибче использовать инструменты промо», – дополняет Алексей Репик.

Напомним, ранее телеканал СТБ запустил кампанию против стереотипов о женщинах.

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