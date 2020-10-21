Канал Epoque обновляет линейку проектов в новом сезоне

Познавательный канал Epoque, который входит в состав группы развлекательных телеканалов компании FILM.UA Group, обновляет линейку проектов в новом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба компании.

До конца года к выходу в эфир запланировано более 150 часов новых программ и документальных фильмов от международных студий из Великобритании, США, Австралии, Франции, Италии, Южной Кореи и других стран.

Среди премьер — программы об исторических событиях, открытиях, расследованиях прошлого и биографиях выдающихся деятелей. Слоган канала — «Смотрим в прошлое ради будущего».

Пресс-служба отмечает, что премьеры канала достаточно разножанровые, большое внимание уделено документальным фильмам и сериалам об исследовании Тихого океана, космоса, истории цивилизаций, правителей разных эпох.

Канал покажет телепрограмму «Военное дело: топ-10» — о конфликтах XX-XXI веков и эволюции вооружения, документальный проект «Wargaming: танки, которые изменили мир», проект «Загадки Моны Лизы», биографический фильм о Габриэле Гарсиа Маркесе, документальный сериал о величественных архитектурные шедеврах Европы.

EPOQUE — телеканал производства FILM.UA Group, который представляет собственные документальные проекты, а также покупной контент украинских и иностранных продакшенов. Телеканал транслирует контент с украинской и русской аудиодорожками в Украине, Молдове и Беларуси. Спутниковый сигнал закодирован системой Verimatrix с марта 2020 года.

Напомним, в августе 2020-го ОТТ-сервис Kartina.TV начал сотрудничество с Film.UA Group и приобрел некоторые проекты украинской компании.

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Фото: unsplash

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