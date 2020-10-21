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«Плюсы» назвали дату старта тревел-шоу Антона Птушкина

от Telekritika
От Telekritika 882
Главная Новости «Плюсы» назвали дату старта тревел-шоу Антона Птушкина

Проект будет выходить в эфире телеканала «1+1» каждое воскресенье в 10:45.

В воскресенье, 1 ноября, в 10:45 на канале «1+1» состоится премьера нового сезона тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне проекта зрителей ждут семь серий, в которых тревел-документалист Антон Птушкин будет путешествовать по Европе, Бали, Швейцарии, Саудовской Аравии и Азорских островах. А также попадет на фестиваль Burning Man в Америке.

Антон Птушкин путешествует по миру сам и создает авторский тревел-блог без продюсеров, режиссеров, съемочной группы и заранее прописанного сценария.

«Во время своих путешествий Антон Птушкин старается не только показать наиболее интересные и популярные туристические места, но и рассказать о местной культуре, истории, законах и правилах, познакомиться с местными жителями или найти выходцев из Украины, чтобы исследовать нетуристические сторони страны. А также он поделится полезными советами и лайфхаками с другими путешественниками», — сказано в релизе телеканала.

Напомним, проект стартовал на телеканале в марте 2020-го.

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Фото: «1+1»

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