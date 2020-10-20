Канал «Украина» покажет новую четырехсерийку

В субботу, 24 октября, в 17:00 состоится премьера четырехсерийного фильма «Разве можно мечтать о большем». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал о медсестре Ксении, мать которой тяжело больна. Девушка вынуждена отменить свой переезд за границу и искать деньги на дорогостоящую операцию. Главную роль в проекте исполнила актриса Александра Сизоненко.

«Этот проект для меня – глоток свежего воздуха после долгих месяцев карантина. У нас была очень дружная и профессиональная группа, съемки прошли очень легко и тепло. Надеюсь, ту любовь, с которой мы делали этот проект, почувствуют и зрители», – отмечает актриса.

Также в фильме снялись: Сергей Дзялик, Ирина Веренич-Островская, Влад Никитюк, Оксана Архангельская, Ева Шевченко-Головко, Александр Крючков, Кирилл Никитенко, Ирина Бибик и другие актеры.

«Наш фильм – это и добрая сказка, и грустная история о слабостях сильных людей. О том, что важные решения, принятые против воли своего сердца, могут иметь печальные последствия. Но если вовремя признать свои ошибки, у человека есть шанс все исправить, – говорит режиссер проекта Алексей Есаков.

Оператор-постановщик – Максим Шкрид. Авторы сценария – Лика Турлук, Анастасия Лодкина. Автор идеи – Максим Бернадский. Продюсеры – Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Татьяна Носенко, Кирилл Горобец. Съемки проходили в Киеве и Киевской области летом 2020 года.

Напомним,съемки сериала начались в июле 2020-го.

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Фото: канал «Украина»

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