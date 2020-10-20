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MDF объявил прием заявок на Школу нативных проектов

от Telekritika
От Telekritika 449
Главная Новости MDF объявил прием заявок на Школу нативных проектов

Школа пройдет со 2 ноября по 13 декабря.

До 28 октября — прием заявок на Школу нативных проектов от Media Development Foundation.

Школа нативных проектов — это интенсивный онлайн-курс, разработанный совместно с экспертами диджитал и сторителинга. В течение шести недель участники пройдут все этапы создания спецпроекта от зарождения идеи до дистрибуции готового контента. Об этом сообщает пресс-служба MDF.

Куратор курса — Ярослав Кобзарь, экс-руководитель отдела продаж медиа WAS и Bird in Flight. В начале он и приглашенные менторы проведут воркшоп по креативу и питчингу идеи для нативного проекта. Темы проектов, на которых будут тренироваться участники, будут связаны с целями устойчивого развития ООН.

Участие в проекте предполагает, что участникам нужно будет уделять ему от 2 до 6 часов в день. Подаваться на участие могут журналисты, работающие в профессии менее 5 лет. Преимущество будут иметь те заявители с  работы с длинными форматами.

В конце MDF выберет лучший проект, а команду победителей отправит на оплачиваемую стажировку в одну из лучших редакций Украины.

Ссылка на регистрацию здесь.

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Фото: Media Development Foundation

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