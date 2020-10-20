Megogo покажет тревел-сериал о приключениях Артемия Сурина

28 октября эксклюзивно на Megogo состоится премьера сериала «Велике коло» производства кинокомпании Prime Story Pictures о кругосветном путешествии искателя приключений Артемия Сурина. Новые серии будут появляться каждую неделю, в общем сериал будет 8 эпизодов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне сериала команда Megogo запустила подкаст собственного производства «Велике коло», в котором Артемий Сурин рассказывает о бюджете своего путешествия, планирование маршрута, дает советы тем, кто хочет повторить опыт путешественника, и рассказывает еще больше подробностей, которые не вошли в сериал. Прослушать первые выпуски подкаста могут все желающие в разделе Megogo Audio приложении Megogo на смартфоне или в авто при наличии системы Android Auto или Apple CarPlay. Как и все подкасты Megogo, «Велике коло» бесплатно для прослушивания.

Напомним, сериал покажет историю Артемия Сурина, который осуществил кругосветное путешествие – 100 000 километров непрерывного пути без авиаперелетов, передвигаясь только наземным и водным транспортом.

«Мне повезло успеть увидеть мир совершенно открытым. Верю, что уже скоро такая возможность будет у каждого. Зрители сериала узнают о культурных и религиозных особенностях некоторых стран, смогут убедиться, что мир хоть и разный, но он – целостный организм, где все мы похожи друг на друга. Каждый житель нашей невероятной планеты пытается быть счастливым, несмотря на различные препятствия на своем пути. Поэтому заранее желаю каждому хорошего просмотра. И не забывайте мечтать», – рассказал Артемий Сурин, путешественник, автор сериала.

Сериал «Велике коло» будет доступен пользователям подписки Megogo «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, ранее стало известно, что команды телеканала «2+2» и медиасервис Megogo объединились для производства остросюжетного сериала «Ангелы», премьера которого запланирована на осень 2020 года.

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Фото: Megogo

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