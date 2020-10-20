Суд Беларуси признал канал и лого Nexta экстремистскими

20 октября суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами, «содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков». Об этом сообщает Беларусская ассоциация журалистов.

В суде уточнили, что гражданское дело рассматривалось по заявлению ГУБОПиК, Республиканская экспертная комиссия заключила, что с 9 по 11 августа в канале размещали информацию, в которой «содержатся признаки экстремистской деятельности: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков». Суд согласился, сообщает БАЖ.

В Nexta сообщили, что по решению суда будут вынуждены провести ребрендинг: «Суд Центрального района города-героя Минска зачем-то признал наш телеграм-канал NEXTA-Live и наш логотип «экстремистскими материалами». При этом, основной новостной канал NEXTA и сатирическая LUXTA по-прежнему в законе. Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом».

Напомним, в конце сентября 2020-го приказом министра информации Игоря Луцкого интернет-издание TUT.BY лишили статуса СМИ.

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