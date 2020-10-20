ТЕТ назвал дату старта нового сезона ситкома «Однажды под Полтавой»

26 октября в 18:15, сразу после 10 сезона ситкома «Однажды под Полтавой», на телеканале ТЕТ покажут новый, 11-й сезон проекта. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета», – сказано в релизе канала.

Напомним, съемки 10 и 11 сезонов ситкома начались в июне 2020 года.

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Фото: ТЕТ

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