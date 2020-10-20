Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит вопрос о запрете на книгу о Стусе

4 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотрит решение Дарницкого районного суда касательно запрета печати некоторых фрагментов из книги о Василии Стусе. Об этом в Facebook написала председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.

Изначально вопрос планировали рассмотреть на заседании 20 октября, однако его отложили на следующий раз.

«Сегодня на заседании Комитета по вопросам свободы слова подняла вопрос судебного прецедента о запрете печати некоторых частей книги о Стусе. Договорились, что нарушать демократические традиции работы комитета неправильно, поэтому будем рассматривать вопрос по сути на следующем заседании (ориентировочно 4.11) в присутствии обеих сторон», — пишет Цыба.

Также Татьяна Цыба опубликовала проект заявления.

«Произошел прецедент: суд обязал изъять из книги упоминание о действующем политике. Подчеркиваем: с исторической, а не художественной книги. И не вымысел, а документально доказанные факты.

Считаем это недопустимым. Без сомнения, такое решение нарушает демократические ценности свободы слова и право на доступ граждан к информации.

Понимаем, что суд является независимой ветвью власти. Впрочем, нас беспокоит, что подобное решение суда является прецедентом, который может вернуть страну к тоталитарному прошлому. Когда с истории в угоду тирану удалялись не страницы — целые разделы. Когда для уничтожения национальной памяти уничтожались нация и ее герои.

Судить книгу — последнее дело. Поэтому призываем отказаться от подобной практики в будущем и сделать все возможное, чтобы нивелировать этот позорный судейский случай».

Напомним, Дарницкий районный суд 19 октября принял решение, которым частично удовлетворил иск народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и издательству Vivat о запрете издания и распространения книги «Дело Василия Стуса».

Читайте также:

Фото: «Радио Свобода»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!