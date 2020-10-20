Телерейтинги: День защитника Украины, премьеры и футбол

Канал «1+1» показал сразу две премьеры фильмов «Скажене весілля-2» и «Черкассы», ICTV – фильм «Наши котики», «Украина» – фильм «Захар Беркут».

Непраздничные премьеры тоже были. На «Украине» – две новые четырехсерийки «Почти вся правда» и «Миг, украденный у счастья», на «Новом канале» – новый сезон шоу «Супер Топ-модель по-украински», на СТБ – четырехсерийка «Мой любимый враг». А еще была трансляция футбольного матча Украина – Испания, который закончился победой нашей сборной.

Общий топ

В топ-15 изменений немного. Хорошо набрал ТЕТ и опередил «2+2», переместившись на седьмое место. На предпоследнем месте «Пиксель» заменил М1.

В топе прайма хорошо набрал НЛО, «Солнце» вылетело, а его место занял «Канал 112».

В топ-6 чаще всего побеждал ICTV, но во вторник и среду на первое место вышли «Плюсы», а в воскресенье – «Украина».

В топе программ на этот раз целых 8 позиций у «1+1», и две у ICTV.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«1+1»

Новый выпуск седьмого сезона «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) – 17,2%/12,4% (было 18,1%/14,2%). После них фильм «Закону тут не место» (00:10) – 4,4%/3,4%.

Днем в субботу повторы «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» и «Сватов» (10:00-16:10) собрали в пределах 5,6-9,3%. Дальше повтор «Танцев со звездами» (16:10) – 4,6%/3,2%. Вечером в субботу шоу «Маскарад» (20:20) – 15,4%/13,4% (14,1%/11,8%). После него «Женский квартал» (22:10) – 12,8%/11,9% (было 9,9%/9,2%). Потом «Светская жизнь» (23:30) – 6–9,6% (было 6–8,5%).

В воскресенье дайджест «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (09:30-16:00) – в пределах 5,8-12,8%. После чего повтор «Маскарада» (16:00) – 5,9%/4,1%; «Украинские сенсации. Битва мэров» (18:20) – 6,8%/4,1%.

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую», «Рассмеши комика» и «Міняю жінку») собирала 4,8–14,2%. В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 5,9-9,9%; программа «Секретные материалы» (понедельник–пятница, 19:00) – 4,7-7,5%. Повтор сериала «Сваты-5» (20:40, понедельник-четверг) – 9,5-15,5%.

В среду по программе выходного дня время шел сериал «Худшая подруга» (10:30-19:30) – 8%/15,3%. Потом украинский фильм «Скажене весілля» (17:30) – 11,4%/11,6%, а после него – телепремьера фильма «Скажене весілля-2» (20:20), начала с 15,6%/14,5%, закончила с 16,6%/13%, и стала самой рейтинговой программой недели, не считая итогового выпуска ТСН. А следом – еще одна телепремьера, фильм «Черкассы» (22:20), начала с 12%/11,2%, закончила с 8,4%/5,7%. Закончил день фильм «Черный ворон» (00:30) – в пределах 2,7-6%.

«VIP с Натальей Мосейчук» (четверг, 20:10) – 10,3%/9,5%. Политическое шоу «Право на владу» (четверг, 21:50) – 6,4% по обеим аудиториям (было 6,1%/7,9%). Передача «Гроші» (понедельник, 22:40) – 6,6%/9,5% (было 8,2%/8%); «Дубинизмы» (понедельник, 00:00) – 5,4%/6,8% (было 6,9%/4,9%). «Міняю жінку-15» (вторник, 22:50) – 8%/9,1% (было 8,8%/7,6%).

В прайме пятницы «Лига смеха» (20:50) – 10,1%/7,9% (было 9,4%/7,9%); «Вечерний квартал» (22:10) начал с 10,3%/7,7% (было 9,7%/7,8%).

ICTV

В прайме пятницы, 11 сентября, «Дизель шоу» (20:10) – 16,2%/12,8% по 18–54(50+)/18–54 (было 115,4%/12,5%); «На троих» (23:40–03:10) – 6,7–12,8%. Политическое шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:40) – 7,7%/5,5% (было 5,2%/4,8%).

Во понедельник-четверг вечерние программы (20:20): «Больше чем правда» – 11,4%/7,9% (было 10,1%/9,4%), «Гражданская оборона» – 10,2%/9,2% (было 9,2%/8,1%); «Антизомби» – 7,3%/6,4% (было 7,1%/6,6%). Сериал «Пес-5» (понедельник и четверг, 21:30) – 9,3-14,2%.

Готовиться ко Дню защитника Украины канал ICTV начал еще 13 октября вечером. В вечернем прайме прошел мини-сериал «Киборги» (21:30-01:30) – в пределах 5,3-11,5%. С утра в среду его повторили (09:20-13:20) – 5,4-7,6%. Потом повторили сериал «Доброволец» (13:20-19:50) – 4,8-8,5%. Фильм «Червоний» (19:50) – 5,5%/6,2%; телепремьера фильма «Наши котики» (22:10) – 6%/5,1%.

В субботу повторяли передачу «На троих», сериалы «Выжить любой ценой» и «Пес-5» (06:20-18:50) – 5,7-15,3%. Дальше прошли фильмы: «Джон Уик-2» (19:10) – 8,1%/6,3%; «Джон Уик—3. Парабеллум» (22:00) – 11,1%/8,2%; «Девушка с татуировкой дракона» 2011 года (00:40) – 12,6%/9,6%.

В воскресенье кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Паркер» (21:30) – 9,5%/8,3%; «Без компромиссов» 2011 года (00:10) – 11,9%/10,5%, «Расплата» (02:00) – 17,2%/10,8%.

«Украина»

По будням в пределах 5,9-13,8% по аудиториям 18-54 (50+) и 18-54 повторяются «Реальная мистика» и «Выходите без звонка-3»; кулинарное реалити «Свекровь или невестка» (будни, 10:20) – 3,5-11,5%; «История одного преступления» (15:50–19:00, по 3 серии) берет 5,5-10,1%. «Звездный путь» (09:30) – в пределах 3,2-8,9%.

Сериал «Сага» (понедельник, 21:10) – 5,3-7,1%. Во вторник в 21:30 футбол «Лига наций. Украина – Испания» – 11,2%/12,2%. Вечерняя линейка ток-шоу «Говорит Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 9,5-14,6% (было 9,9-17%). В пятницу в то же время «Громкое дело» – 7,3%/8,3% (было 6,4%/7%). Концерт «Невероятная. Александр Пономарев» (вторник, 00:10) – 3,2%/3,5%. В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 3,6%/3,8% (было 3,2%/2,6%). Четырехсерийка «Мой милый найденыш» (четверг, 21:10) – в пределах 2,6–9%.

В среду программа выходного дня: четырехсерийка «Чужие дети» (09:30-14:10) – 6,1-12,4%; четырехсерийка «Никогда не сдавайся» 2020 года (14:10-19:00) – 7,9-12,3%. Телепремьера фильма «Захар Беркут» (20:00) – 9,8%/8,9%. Дальше фильм «Позывной «Бандерас»» (23:00) – 7,2%/7%.

В субботу прошел повтор телефильма «Следуя за сердцем» (12:40-17:00) – 6,6–9,7%; потом премьера четырехсерийки «Почти вся правда» (17:00-23:10) – 8,4-12%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 6,8%/6,8% (было 4,9%/5,4%). Четырехсерийка «Чужие дети» (23:10) – 5,5-10,5%.

В воскресенье повторили телефильм «Принцесса-лягушка» (13:10-17:00) – 13-17,1%; потом премьера четырехсерийки «Миг, украденный у счастья» (17:00-22:00) – в пределах 8,7-14,5%. Потом повтор телефильма «Никогда не сдавайся» (22:00) – 8,4-18,9%.

Новый канал

Утром и днем по будням до 19:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Приключения Мерлина» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы («Le маршрутка», «Аферисты в сетях», «Кто сверху?», «СуперИнтуиция», «Кто против блондинок?» и «Любовь на выживание») – в пределах 2,8-11,4%. В пятницу фильм «Титаник» (14:50-19:00) – 12,4%/10,9%.

В четверг свежий выпуск «Кто сверху?» (19:00) – 12,4%/10,9% (было 13,6%/9,1%). В то же время в среду «Дети против звезд» – 5%/4,6% (было 10,8%/7,1%). В понедельник тревел-шоу «У кого больше?» (19:00) – 5,9%/5,3% (было 4,9%/4,8%), во вторник новый выпуск «Любви на выживание» (19:00) – 7,7%/5,7% (было 9,6%/7%). В пятницу премьера четвертого сезона шоу «Супер Топ-модель по-украински» (19:00) – 9,7%/7,1%.

Вечерний и ночной кинопоказ будней шел с переменным успехом от 4,5% до 13,5%. Субботнее кино было таким: «Люди Икс» (19:00) – 7,2%/5,7%; «Люди Икс-2» (21:00) – 7,1%/5,6%; «Дэдпул» (23:50) – 8,1%/8,2%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Люди Икс: последняя битва» (19:00) – 7,9%/6,8%; «Люди Икс. Первый класс» (21:00) – 9,2%/7,6%, «Дэдпул-2» (23:40) – 9,8%/8,2%.

СТБ

В понедельник-четверг с утра и днем в пределах 3,4-10,7% собирали повторы: сериалы «Комиссар Рэкс», «Слепая» и шоу «Мастер Шеф-8».

В предпрайме понедельника-четверга реалити «Супермама» (18:00) собирает в пределах 5,1-8,2%; Потом вечерняя линейка передач в 19:10: «Детектор лжи-10» – 6,5%/5% (было 5,2%/5,4%); «Тайны ДНК» – 6,1%/5,8% (было 8,3%/6,1%); «Один за всех» – в среду 6,7% по обеим, в четверг – 6,4%/5,2%.

Сериал «След» (понедельник-четверг, 15:40) – 3,1-10,4%. В вечернем прайме сериал «Ничто не случается дважды» (20:20, по три серии с перерывом на новости) – 4,1–9,3%. Повтор сериала «Доктор Хаус» (понедельник-четверг, 23:40) – 3,6-8,8%. В прайме пятницы премьера четырехсерийки «Мой любимый враг» (20:20-21:10) – 5-6,2%.

В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (09:30) – 9,7%/7,8% (было 8,8%/6%); повтор сериала «Ничто не случается дважды» (10:50-17:00) – в переделах 3,8-5,2%. «Мастер Шеф-10» (19:00) – 9,1%/7,1%. Потом «Званый ужин» (23:20) – 7,6/6,1% и повтор «Я стесняюсь своего тела-7» (01:20) – 6,7%/5,2%.

Утром в воскресенье повторы «Мастер Шефа», «Хати на тата» и «Супермамы» (08:10-19:00) – 4-10,5%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 8,4%/9,9% (было 7,2%/8,6%); ток–шоу «Один за всех» (20:00) – 8,6%/12% (было 8,2%/10,4%); «Я стесняюсь своего тела-7» (21:10) – 6,5%/7,7% (было 7%/7,1%).

«Интер»

Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» (11:00) и повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20–17:30) – в пределах 1,1–8,8%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 4,6%/3,1%. Передача «Жди меня. Украина» (понедельник, 15:40) – 2,7%/4% (было 3,4%/2,5%), до нее повтор сериала «Детектив Ренуар» (10:10) – 1-3,6%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:00) прошло в пределах 4,5-8,2%; «Вещдок. Личное дело» (понедельник-четверг, 21:00) – 4,3-7,2%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:20+ в пятницу в 23:10) – 3,2-10%. Политическая передача «Мир и война» (пятница, 21:00) – 1,2% по обеим.

Утром в выходные: «6 соток» (07:50, суббота) – 5,1%/4% (было 2,7%/3%); «Удачный проект» (07:50, воскресенье) – 6,9%/3,4% (было 6,4%/5%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 6,8%/4,1% и 6,9%/3,7% (было 3,8% по обеим и 9,2%/5% соответственно). В субботу днем кино: «Баламут» (11:10) – 4,5%/3,9%; «Иван Васильевич меняет профессию» (13:10) – 5,8%/4,1%, телефильм «Два сердца» (15:20-20:00) – 2,4–5,4%. Передача «Круче всех» (20:30) – 2,6%/2,7% (было 3,3%/3,1%).

В воскресенье в 10:10 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой начало с 4,6%/3,5%, закончил с 4,9%/3%; сериал «Детектив Ренуар» (17:40-23:10) – 1-2,4%; «Иван Васильевич меняет профессию» (23:10) – 3,1%/2,3%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга – 2,4-4,8% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник–пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник–пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериал «Опер по вызову» (19:20). Сериал «Булатов» (20:20, понедельник-четверг, по две серии) – 2,8-5,6%. Сериал «Кости» (22:30-01:50) – 3,3-9,5%. В среду фильмы «Перевозчик» и «Перевозчик-2» (16:00-19:30) – 6%/5,9% и 7,6%/6,4%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Защитник» 2004 года (19:20), «Узник» (21:10) и «Урок выживания» (23:10) собрали в пределах 2,5-4,7%; в субботу «Стрелок» (20:10) и «Нападение на Уолл-стрит» (22:50) дошли до 5,3%; в воскресенье «Полицейский из Беверли Хиллз-3» (19:00) и «Убрать Картера» (21:00) – до 5,8%.

ТЕТ

По будням в 17:10 шоу «4 свадьбы» – в пределах 3,2-4,6%. В 16:00 в те же дни «Супержена» – 2,2-4%. В те же будни скетчкомы «Однажды под Полтавой» (18:10 и 20:20) и «Страна У 2.0» (19:20) собрали в пределах 3-7,4%. В 21:20 понедельника-пятницы показали фильмы: «Трансформеры», «Трансформеры-3», «Трансформеры. Время вымирания», «Бамблби» и «Король Артур» – 3,4-6,8%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) начала с 12,9%/10,6%, закончила с 15,7%/12,6%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) – в пределах 11,6–15,3%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – 11%/10,1%. «Подробности недели» («Интер», пятница, 20:00) – 6,1%/5%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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