В декабре выйдет 2 эпизода сериала «Эйфория»

Исполнительница главной роли в сериале «Эйфория» Зендая написала в Instagram, что два эпизода сериала выйдут совсем скоро, первый из них — 6 декабря.

Сериал «Эйфория» от HBO вышел в 2019-м году. На второй сезон шоу продлили уже через месяц после премьеры первого. Драма рассказывает о жизни современных подростков, история рассказывается от лица Ру, девушки, у которой зависимость от наркотиков.

Напомним, в сентябре Зендая получила премию «Эмми» как лучшая драматическая актриса за роль в «Эйфории».

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Фото: HBO

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