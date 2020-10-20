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В декабре выйдет 2 эпизода сериала «Эйфория»

от Telekritika
От Telekritika 400
Главная Кино В декабре выйдет 2 эпизода сериала «Эйфория»

Шоу было продлено на второй сезон еще в прошлом году.

Исполнительница главной роли в сериале «Эйфория» Зендая написала в Instagram, что два эпизода сериала выйдут совсем скоро, первый из них — 6 декабря.

Сериал «Эйфория» от HBO вышел в 2019-м году. На второй сезон шоу продлили уже через месяц после премьеры первого. Драма рассказывает о жизни современных подростков, история рассказывается от лица Ру, девушки, у которой зависимость от наркотиков.

Напомним, в сентябре Зендая получила премию «Эмми» как лучшая драматическая актриса за роль в «Эйфории».

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Фото: HBO

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