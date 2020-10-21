Apple запустила круглосуточный музыкальный канал

Компания Apple запустила Apple Music TV — бесплатный круглосуточный канал с прямой трансляцией музыкальных клипов, который также будет включать «эксклюзивные новые музыкальные клипы и премьеры, специальные музыкальные видеоклипы, живые выступления и мероприятия, а также чарты и гостей», как пишет Variety.

Apple Music TV будет доступен для жителей США в приложениях Apple Music и Apple TV. Его также можно найти на сайте apple.co/AppleMusicTV и на вкладке просмотра в приложениях Apple Music и Apple TV.

Премьера сервиса состоялась 19 октября, когда начался рейтинг 100 самых популярных песен в США за всю историю Apple Music.

Напомним, ранее Apple рассказала о своих новых моделях гаджетов, а также о новом пакете подписок на сервисы компании.

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Фото: Apple

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