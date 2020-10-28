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Viber начинает работать в направлении финансовых услуг

от Telekritika
От Telekritika 191
Главная Диджитал Viber начинает работать в направлении финансовых услуг

Компания запускает функцию проведения онлайн-платежей в чат-ботах.

Viber, платформа для обмена сообщениями, объявляет о разработке новой концепции приложения и запуске функции Chatbot Payments, которая сначала будет доступна только в Украине. В 2021 году Viber планирует постепенно запускать приложение и в других странах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь пользователи Viber смогут использовать платформу для покупки товаров и услуг и их оплаты с помощью сервиса Google Pay или другого мобильного кошелька.

С помощью функции Viber Chatbot Payments пользователи смогут покупать товары и услуги через авторизованные чат-боты компаний. Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все что необходимо сделать — привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона. Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех чат-ботах, которые изготовлены на базе платформы для разработки чат-ботов Viber (API). Компании могут начать продавать собственные товары и услуги и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг.

В течение следующего месяца Viber начнет сотрудничать с разработчиками ботов и поставщиками платежных услуг, чтобы новая функция стала доступной как можно быстрее.

«Для нас обеспечение безопасности и конфиденциальности имет первостепенное значение не только в течение процесса обмена сообщениями, но и во время проведения онлайн-платежей и других возможностей цифровой связи. Наша миссия — предоставить клиентам доступ к безопасной альтернативе проведения платежей», — утверждает Джамел Агауа, генеральный директор Rakuten Viber.

Напомним, ранее компания Viber объявила о запуске нескольких инструментов, которые уменьшат распространение спама и будут обеспечивать конфиденциальность благодаря настройкам и ограничениям поиска пользователей по логину.

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Фото: unsplash

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