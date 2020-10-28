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«Парфенон» выйдет в прокат 29 октября
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«Парфенон» выйдет в прокат 29 октября

от Telekritika
Telekritika 483

Также его можно посмотреть в рамках Kharkiv MeetDocs.

29 октября в кинотеатральный прокат выходит лента Мантаса Кведаравичюса «Парфенон / STÁSIS», сообщает Госкино.

Также с 28 октября, с 8:00 и до 29 октября 23:59 включительно, фильм можно посмотреть онлайн на сайте кинофестиваля Kharkiv MeetDocs. Все показы фильмов на сайте meetdocsfestival.com являются бесплатными, количество сеансов на некоторые картины из программы может быть ограниченной. Для просмотра фильма необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля.

«Парфенон / STÁSIS» является полнометражным игровым дебютом Мантаса Кведаравичюса. Мировая премьера ленты состоялась на «Неделе критиков» 76-го Венецианского международного кинофестиваля в сентябре 2019 года. Украинская премьера — в международном конкурсе полнометражных фильмов на 49-м Molodist Kyiv International Film Festival в августе 2020 года.

Фильм основан на трехлетнем этнографическом исследовании Мантаса Кведаравичюса в Афинах, Одессе и Стамбуле.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, в копродукции Литвы, Украины и Франции. Основной производственной компанией является «Студия Ульяна Ким» (Ульяна Ким), которая работает в совместном производстве с украинской ESSE Production House (Виталий Шереметьев и Наталья Либет) и французской — Rouge International (Жюли Гайе, Антон Сенаой и Надежда Туринцев), а также собственной производственной компанией Мантаса Кведаравичюса — Extimacy Films.

Съемки фильма проходили в Украине, Греции, Турции, Уганде и Литве. Оператором-постановщиком фильма вместе с Мантасом является Вячеслав Цветков, художником-постановщиком – Юрий Григорьевич, звукооператором — Андрей Нидзельский, кастинг-директором — Алла Самойленко.

Главные роли исполняют Рита Бурковская и Анна Белоброва, Мехди Мохаммед и Гарип Оздем.

Напомним, c программой кинофестиваля Kharkiv MeetDocs можно ознакомиться по ссылке.

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Фото: «Парфенон»

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