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Киберполиция закрыла 41 нелегальный онлайн-кинотеатр

от Telekritika
От Telekritika 503
Главная Диджитал Киберполиция закрыла 41 нелегальный онлайн-кинотеатр

Сумма ущерба, нанесенная правообладателям, составляет 25 млн грн.

В рамках операции «Пираты» прекращена деятельность 41 веб-ресурса, которые нанесли убытки правообладателям в размере 25 млн грн, сообщает Киберполиция. Всего в ходе операции проведено более 60 обысков почти во всех регионах Украины.

В частности прекращена деятельность 41-го сайта, где пиратили фильмы без согласия правообладателей. Общее количество посетителей онлайн-кинотеатров достигло 10 млн пользователей в день. Прибыль злоумышленники получали за размещение рекламы. Общая сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 25 млн грн.

Также в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской и Сумской областях разоблачены лица, которые незаконно осуществляли ретрансляцию национальных телеканалов. Кроме этого, прекращена деятельность компании, которая финансировала пиратство и распространяла тизерную рекламу.

В ходе операции было изъято более 60 тонн фальсифицированной продукции, которая распространялась в интернете.

Напомним, ранее сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили 36-летнего харьковчанина, который незаконно ретранслировал видеоконтент.

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Фото: «Телекритика»

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