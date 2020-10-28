Киберполиция закрыла 41 нелегальный онлайн-кинотеатр

В рамках операции «Пираты» прекращена деятельность 41 веб-ресурса, которые нанесли убытки правообладателям в размере 25 млн грн, сообщает Киберполиция. Всего в ходе операции проведено более 60 обысков почти во всех регионах Украины.

В частности прекращена деятельность 41-го сайта, где пиратили фильмы без согласия правообладателей. Общее количество посетителей онлайн-кинотеатров достигло 10 млн пользователей в день. Прибыль злоумышленники получали за размещение рекламы. Общая сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 25 млн грн.

Также в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской и Сумской областях разоблачены лица, которые незаконно осуществляли ретрансляцию национальных телеканалов. Кроме этого, прекращена деятельность компании, которая финансировала пиратство и распространяла тизерную рекламу.

В ходе операции было изъято более 60 тонн фальсифицированной продукции, которая распространялась в интернете.

Напомним, ранее сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили 36-летнего харьковчанина, который незаконно ретранслировал видеоконтент.

Читайте также:

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!