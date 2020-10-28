Как изменилось поведение интернет-пользователей в 2020-м – отчет

eMarketer подготовил отчет Global Media Intelligence о поведении интернет-пользователей традиционных и диджитал-медиа на 42 ключевых рынках мира в 2020-м году.

В этом году многие аспекты по использованию устройств и взаимодействию с конкретными носителями в ряде стран мало изменились или не изменились вовсе. Хотя и были ожидания, что пандемия радикально поменяет поведение медиа, по большей части этого не произошло. Время, затрачиваемое на ТВ, цифровое видео и потоковую передачу музыки, действительно увеличилось среди большинства опрошенных групп населения, но данное увеличение было постепенным.

Ключевые тенденции, формирующие медиаландшафт в этом году

Владение ПК и планшетами продолжает падать во многих странах. Смартфоны уже являются основным, а иногда и единственным диджитал-устройством, которое есть у пользователей интернета во всем мире. По мере того как продвинутые телефоны продолжают укреплять эту позицию, устройствам с большим экраном суждено отодвинуться на второй план.

В период с первого полугодия 2019 года по первое полугодие 2020 года владение десктопными компьютерами, ноутбуками или планшетами наиболее резко сократилось на развивающихся рынках, включая Бразилию, Китай, Египет и Индию. То есть во всех странах, где уже давно основное внимание уделяется мобильным устройствам и услугам. Но та же тенденция в меньшей степени проявилась и в некоторых других странах, включая Францию, Россию, Швецию и США.

Тем не менее ПК и планшеты преобладают среди состоятельных пожилых пользователей интернета — основной целевой аудитории для многих маркетологов. Кроме того, с начала пандемии многие потребители проводят больше времени с ПК. В США, например, 43% интернет-пользователей, опрошенных GlobalWebIndex в мае 2020 года, заявили, что у них увеличилось время работы на ноутбуке, а 24% стали проводить больше времени за компьютером.

В результате реклама на десктопных компьютерах и ноутбуках будет по-прежнему вносить значительный вклад в общие расходы на диджитал-рекламу. А расходы на диджитал-рекламу — в отличие от затрат на традиционные СМИ — в этом году вырастут, несмотря на влияние пандемии на рынок. По оценкам eMarketer, расходы на цифровую рекламу во всем мире в этом году вырастут на 2,4% до $332,84 млрд и составят 54,1% от общих расходов на рекламу в СМИ.

Цифровое видео продолжает сокращать разрыв с телевизионным вещанием. Как и в 2019 году, телевидение по-прежнему получает больше потребителей во всем мире, чем любое другое медиа, производящее контент. Но во многих частях мира доля пользователей интернета, просматривающих цифровое видео (бесплатное или платное) в настоящее время равна или превышает долю пользователей, просматривающих Live TV. В частности, GlobalWebIndex обнаружил значительный рост проникновения подписки на видео по запросу (SVOD) на многих рынках в годовом исчислении. Скорее всего, это было отчасти связано с расширением предложений Netflix и других поставщиков. Возможно, что SVOD держит позицию также из-за желания потребителей получать качественные развлечения, находясь дома.

Например, 86,2% интернет-пользователей в Бразилии, опрошенных в первом полугодии 2020 года, смотрели SVOD-сервисы в предыдущем месяце. Это не намного меньше, чем 89,8%, которые смотрели Live TV, и фактически вдвое больше, чем 43,2%, которые смотрели телевидение «вслед за эфиром». В Мексике более 90% смотрели SVOD, а 88,9% смотрели Live TV. В Новой Зеландии и США процент респондентов, просматривающих Live TV и SVOD был почти одинаковым.

Такие цифры подтверждают прогноз eMarketer об устойчивом росте просмотра видео по подписке. eMarketer считает, что количество людей в Западной Европе, пользующихся видеосервисами по подписке (OTT), вырастет в этом году на 15,6%, а в странах ЕС показатель будет еще выше. Согласно прогнозам, в 2020 году только в Северной Америке у Netflix будет более 185 млн пользователей.

Пандемия, вероятно, ускорит упадок печатных СМИ. В Южной Африке, например, доля пользователей интернета, которые читали печатную газету за месяц до голосования, упала почти на 10%, а проникновение журналов упало на 17%. Значительные спады были также замечены, в частности, в Колумбии, Гонконге и Румынии.

Нет сомнений в том, что пандемия еще больше осложняет и без того сложную картину. И хотя проникновение многих цифровых устройств и моделей поведения стабилизируется по всему миру, многие детали различаются по 42 рынкам, отслеживаемым GlobalWebIndex. Приводим некоторые примеры. Итак …

Время, проводимое в социальных сетях, растет во многих странах. Можно было ожидать значительного роста по всем направлениям, поскольку потребители использовали социальные платформы для общения с друзьями, семьей и коллегами во время карантина дома. В нескольких странах, включая Францию, Португалию и Индию, время в социальных сетях действительно выросло год к году. Но это увеличение часто было незначительным. Более того, времяпровождение в соцсетях упало в Бразилии, Канаде, Китае, Египте, Филиппинах и других странах.

Во многих странах с развитой экономикой, включая Германию, Швецию, Испанию, Великобританию и США, время, проведенное с ПК и планшетами, по-прежнему превышает аналогичное время со смартфонами. Причем в значительной степени. А мобильная активность доминирует во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Малайзию и Таиланд.

Тем не менее несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона противостоят этой тенденции: в Японии, Новой Зеландии и Сингапуре время ПК больше, чем на мобильном телефоне.

Smart TV хорошо зарекомендовали себя в большинстве стран с надежными сетями связи. Более 4 из 10 интернет-пользователей, опрошенных в Северной Америке, Латинской Америке и Западной Европе, заявили, что в первом полугодии 2020 года у них было смарт-ТВ, хотя во Франции этот порог был ниже. Однако респонденты из Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока с меньшей вероятностью имели такое устройство; в Японии в этом году смарт-ТВ было только у 7,5%.

Голосовой поиск пользуется большой популярностью в одних странах, но меньшей — в других. GlobalWebIndex впервые спросил респондентов в 2019 году об использовании их голосовых помощников для смартфонов, таких как Siri от Apple и Cortana от Microsoft, а также умных колонок, таких как Google Home и Amazon Echo. В этом году несколько стран, включая Францию, Индию, Саудовскую Аравию и США, продемонстрировали заметно большее использование данных гаджетов. Во многих других, включая Италию, Малайзию и Великобританию, рост был минимальным или отсутствовал вовсе. А в некоторых странах, включая Ирландию, Японию и Вьетнам, голосовой поиск был даже менее распространен, чем в прошлом году. Исследователи также сообщили о некоторых заметных возрастных и гендерных сдвигах в голосовом поиске.

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Фото: unsplash

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