Источники трафика. Гайд, откуда медиа брать читателей

Чем отличаются поисковый, реферальный, прямой и социальный трафик? Как медиа развивать их, и на каком сосредоточиться? А главное, как не только заполучить новых читателей, но вернуть старых? Постараюсь ответить на все эти вопросы.

Виды трафика для СМИ

Прямой трафик. Прямые заходы на сайт от пользователей, которые знают ваш ресурс и являются постоянными читателями. Они могут сохранить вас в закладки, либо вбивать адрес в строке браузера. Для большинства медиа – это трафик-мечта.

Реферальный трафик. Переходы по ссылкам со сторонних ресурсов на ваш сайт.

Это может быть ссылка в мессенджере: Viber, Telegram, Facebook Messenger и других. Упоминание вас как источника информации в тексте статьи/новости. Также это может быть платное размещения на порталах вроде ukr.net.

Если у вас есть другие ваши сайты, то переходы по ссылкам с них также будут считаться реферальным трафиком.

Поисковый трафик. Это переходы из поисковых систем. Речь и об основной поисковой выдаче, и о Google News. Такой трафик развивается исключительно за счет SEO, то есть оптимизации СМИ под поисковые системы.

К поисковому трафику также относится трафик с поиска по запросам вашего бренда (название медиа).

Социальный трафик. Переходы из соцсетей – как бесплатные, так и платные. Напомню, сюда не относятся переходы из Telegram, Viber, Facebook Messenger, Skype, WhatsApp и т.д. – это реферальный трафик.

Источники трафика одних из самых посещаемых новостных сайтов Украины

(по данным SimilarWeb)

Основные наблюдения

Чем круче развит бренд, тем больше постоянных читателей и тем выше прямой трафик.

Поисковый бесплатный трафик – это минимум 20% трафика, а у классно оптимизированных ресурсов – все 40%+.

Поисковый трафик часто становится источником для постоянных читателей, а значит и прямого трафика.

Если ваш сайт не часть большого медиахолдинга и вы не ставите ссылку на свое медиа с других своих же ресурсов, не переживайте, что реферальный трафик в рамках 3-10%.

SMM – это хорошо, но усилия, потраченные на него, дают около 3-7% трафика.

Как получить новых посетителей на сайт

Платные способы

1. Реклама в поисковых системах.

Все просто: вы платите поисковым системам за каждый переход по интересующим вас запросам из поисковых систем. Клик может стоить от копеек до сотен гривен. Зависит от конкурентности темы.

Плюсы: все прозрачно: получаешь трафик, когда платишь поисковым системам.

Минусы: разобраться самому можно, но времязатратно; нужно платить фрилансеру/компании за работу; бюджет поисковым системам ограничивается спросом и вашими возможностями.

2. Органический трафик и реклама в соцсетях.

Все сложнее и сложнее привлечь новых посетителей на сайт из соцсетей: алгоритмы показывают чаще не страницы брендов, а личные страницы друзей ваших потенциальных читателей. Поэтому, вы либо пишете виральный контент, который пользователи будут репостить и распространять, либо запускаете рекламу. Реклама есть во всех соцсетях – от Facebook и Instagram до Twitter.

Плюсы: у соцсетей высокая вовлеченность – ЦА сидит там долго; ваши статьи выглядят в ленте пользователя максимально органично; гораздо проще самостоятельно настроить, чем рекламу в поисковых системах.

Минусы: нужно время, чтобы разобраться, и деньги на рекламу.

3. Адаптация классической рекламы под медиа.

Медиа – это прежде всего сайт. Поэтому способы, которые подходят для интернет-магазинов, частично могут подойти и СМИ. Главное – адаптировать. Например, можно купить размещение баннеров на сторонних сайтах или ссылок на ваш сайт. Украинские СМИ часто размещаются на ukr.net или ставят баннеры на сайтах конкурентов через google-рекламу.

Можно рассказать о себе в видео и запустить масштабное промо в Youtube, социальных сетях и т.д. Это имиджевая реклама. Еще вариант – создавать короткие превью статей и вести мини-блоги на больших площадках со ссылками на основной сайт, скажем, Medium. Главное – смелость пробовать новое.

Бесплатные способы

1. Бесплатный поисковый трафик.

Просто писать классные статьи – недостаточно, чтобы получать трафик из поисковых систем. Нужно устранить технические ошибки на сайте, правильно оформлять контент, адаптировать тексты для пользователей поисковых систем и отвечать на их запросы. Сложно? Нет! Нужно просто один раз разобраться в основах SEO для медиа и внедрить это в ежедневную работу журналиста.

Потенциал роста ограничен только запросами вашей целевой аудитории.

Плюсы: не нужно платить за каждый переход на сайт; потенциал – практически безграничный; источник новых читателей, которые могут стать постоянными.

Минусы: нужна консультация или лекция от SEO-специалиста, который работал с медиа; нужен технический аудит сайта и исправление ошибок с программистом; необходимо приучать коллектив к контентному SEO либо нанимать SEO-редактора.

Как вернуть посетителей на сайт

Ура, ваш читатель нашел вас! Теперь задача его не потерять. Все варианты опять сводятся к тому, чтобы заплатить кому-то (Google, Facebook и т.д.) или сработать наперед и развить свои каналы дистрибуции контента.

Платный способ

1. Ремаркетинг (он же «ретаргетинг»).

Это показ платной рекламы пользователю, который уже был на сайте (посетил определенные страницы, какое-то время читал контент и т.д.) при условии настройки специальных кодов отслеживания.

Где его можно сделать? В социальных сетях, поисковых системах, на сторонних сайтах.

Плюсы: легкий способ «приручить» читателя и приучить возвращаться на сайт — сделать промо конкретной статьи и распространить конкретный контент среди лояльных читателей; сколько денег потратил – такой результат получил (обычно оплата за клик).

Минусы: необходимы специфические знания для настройки; нужно платить фрилансеру/компании, которая будет это делать; нужен бюджет на оплату системам, где показываешь рекламу; нет бюджета — нет трафика.

Бесплатные способы

Эти способы условно бесплатные, ведь вам нужно потратить свое время либо время специалиста (программиста).

1. Push-уведомления.

Будьте в контакте с посетителями вашего сайта после того, как они покинут ваш ресурс. Ему достаточно просто один раз согласиться.

Такие уведомления можно настроить как и для мобильных устройств, так и для ПК. Вариант сервиса, через который можно реализовать.

Плюсы: одно действие пользователя = постоянно получает ваши новости.

Минусы: нужно настроить с программистом; если у вас большая база подписчиков – нужно будет платить за рассылки; некоторые пользователи забывают, что сами подписались на медиа, и могут расценить такой пуш как вирус; частые уведомления раздражают пользователей.

2. Email-рассылки.

Классные email-рассылки читают, но мало кто делает их такими. Вот тут можно почитать гайд по email-маркетингу для медиа.

Плюсы: условно бесплатно; потенциальное ядро постоянных читателей.

Минусы: нужно потратить время в начале для настройки; могут понадобиться специальные фичи, чтобы рассылка выглядела красиво; сложно не спамить и каждый раз делать рассылки полезными; это игра вдолгую.

3. Соцсети.

2:24 часа в день проводит среднестатистический пользователь в соцсетях (по данным Hootsuite — ред.). Нужно мотивировать людей подписываться на страницы вашего медиа.

Плюсы: точка контакта с читателем там, где он находится часто и много.

Минусы: вести соцсети – трудозатратно; алгоритмы не настроены помогать медиа, поэтому недостаточно просто постить новости – нужно работать над уникальностью контента и создавать комьюнити.

4. Мессенджеры: Viber и Telegram.

Все там и иногда отвлекаются на соцсети. Поэтому создавайте каналы в мессенджерах, настраивайте специальный плагин (как РБК-Украина) или просто в конце текстов упоминайте их.

Плюсы: вы в тренде; ближе к читателю (где-то между сообщениями от его мамы и рабочими чатами); бесплатно.

Минусы: нужно внедрять на сайте; придется тратить время на развитие канала, партнерства и постоянный постинг.

***

Наблюдайте за конкурентами и берите на вооружение их лучшие практики. Например, иметь свое мобильное приложение – хороший способ поселиться в телефоне читателя надолго. Главное помните: done is better than perfect.

А если вам интересно узнать детальнее о каких-то источниках трафика – пишите в комментариях. Обязательно отвечу и подготовлю более углубленные колонки по этим темам.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Мысли авторов, высказанные в рубрике «Блоги», являются субъективными и могут не совпадать с позицией редакции «Телекритики».